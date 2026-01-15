Qué destacó Claudio Úbeda tras el empate de Boca ante Millonarios

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2011599662201831561&partner=&hide_thread=false "SU ETAPA DE REHABILITACIÓN VA A SER PROGRESIVA" Ubeda sobre la lesión de Edinson Cavani.



Por otra parte, el entrenador de Boca se refirió al estado de salud de Edinson Cavani, quien nuevamente recibió tratamiento en la zona lumbar en la que arrastra una dolencia desde febrero del año pasado. "A Edi le hicieron una infiltración en la zona lumbar para descomprimir. Al ponerle corticoides, hay que tener cuidado en su etapa de rehabilitación. Lo va a hacer progresivo. Es una evolución. Se lo hizo hace un par de día. Ojalá lo podamos tener pronto con nosotros".

Claudio Úbeda apuntó a la Copa Libertadores y se refirió al caso Marino Hinestroza

El DT también remarcó la importancia de 2026 en donde Boca buscará pelear nuevamente por quedarse con el séptimo trofeo en su palmarés de Copa Libertadores. En ese sentido, Cladio Úbeda dejó en claro la presión que tiene el mundo azul y oro: "Boca tiene que estar preparado para ganar. El clásico dio importancia por haber ingresado a la Libertadores, pero con eso solo no alcanza. Boca tiene que buscar ganar cada torneo que juega. Tiene que buscarlo, de todas las maneras posibles. Es la responsabilidad de los que integramos el Mundo Boca. Todos sabemos que hay que ir detrás de cada torneo que tengamos".

Finalmente, en cuanto a competencias y futbolistas atañe, Claudio Úbeda respondió a las dudas sobre el arribo de Marino Hinestroza desde Atlético Nacional. "Está en esa situación a tratar de finalizar, que se destrabe. Estamos trabajando con la mente puesta en el inicio del torneo. Los jugadores entienden a lo que nos vamos a exponer este semestre. Vamos a tener muchos partidos. Se están preparando para eso".