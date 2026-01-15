Así va quedando el bar de 3 pisos y de clase mundial que abrirá en la calle Sarmiento

bar astor club aldo graziani El bar cuenta con más de 1.200 m2 de superficie cubierta. Un proyecto ambisioso para la renovada calle Sarmiento.

La obra está a cargo del Grupo Liendo S.A. y el proyecto del ingeniero Héctor Peñaloza.

Un bar de 3 pisos en la calle Sarmiento

El bar Astor Club está ubicado sobre calle Sarmiento, que este domingo 18 de enero tendrá su reapertura luego de las remodelaciones que se realizaron durante seis meses.

Ulpiano Suarez destacó la importancia de este tipo de inversiones privadas para el desarrollo económico y turístico de la Ciudad.

astor club bar ciudad de mendoza Aceleran los trabajos en el bar Astor Club para su apertura en febrero.

“Estas tres cuadras de Sarmiento son el eje gastronómico más lindo y más importante de Argentina. Ahora, llega una propuesta única en la provincia y en la región, que viene a fortalecer el posicionamiento de Mendoza, tanto para los mendocinos como para quienes nos visitan”, señaló el intendente, entusiasmado con el proyecto.

El bar ofrecerá tango, vinos mendocinos de excelencia y gastronomía de primer nivel “en un lugar que quedará espectacular”.

Un club con bar, restaurante y tango

Según contaron desde la Ciudad de Mendoza, Astor Club estará enfocado en vinos, coctelería y gastronomía ligera, con una fuerte apuesta al espectáculo en vivo.

Su propietario, Aldo Graziani, explicó que se trata de “un concepto de club” que integra bar, restaurante, salón privado y un tango club con show todas las noches.

bar astor club Bar, gastronomía y tango ofrecerá el nuevo club de 3 pisos que se levanta en calle Sarmiento, de la Ciudad de Mendoza.

El club de tango estará en el subsuelo, diseñado especialmente desde cero para este fin, con escenario propio, músicos y bailarines, y una propuesta de cena show con capacidad para 140 personas, además de un sector VIP.

El bar funcionará en planta baja y primer piso, con espacios pensados para albergar simultáneamente a más de 350 personas.

El proyecto contará, también, con una cava para más de 7.000 botellas, salas privadas y un concepto integral que conectará gastronomía, música y cultura.

Se estima que este bar, que apunta tanto al público local como internacional, generará 60 puestos de trabajo directos y alrededor de 20 indirectos, posicionando a la avenida Sarmiento como uno de los polos gastronómicos más importantes del país.