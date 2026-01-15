La decisión de Estados Unidos que pone en peligro al mundo entero

La retirada oficial es la culminación de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, apenas asumió su segundo mandato. Siguiendo los estatutos de la OMS, la notificación formal entregada dos días después activó un periodo de preaviso de un año que vence la próxima semana.

No obstante, en caso de que Trump decida mantener el alejamiento de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la decisión hará que el mundo "sea más inseguro", expresió el director general de la OMS.

donald trump

Los riesgos de la desvinculación de Estados Unidos de la OMS

Según Tedros, la OMS es la única entidad capaz de coordinar respuestas rápidas ante amenazas como el Ébola, el virus de Marburgo o nuevas cepas de gripe desde su origen, por lo que la salida de Estados Unidos tendría consecuencias graves para el mundo.

Entre estas consecuencias está la pérdida de vigilancia, ya que el retiro implica que los científicos de Estados Unidos perderán acceso directo a datos epidemiológicos y muestras de virus compartidas por otros 193 países.

Asimismo, con la salida de Estados Unidos de la OMS, la organización perdería el 18% de su presupuesto, lo que pondría en peligro algunas iniciativas contra el polio, la tuberculosis y el VIH/SIDA.