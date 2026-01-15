Estados Unidos tomó una decisión y puso en peligro a todo el mundo. Esa es la opinión del director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La decisión de Estados Unidos que pone en peligro al mundo entero
La decisión que ha tomado Estados Unidos es dejar de formar parte de la Organización Mundial de la Salud desde el 22 de enero y tras su salida, en la OMS ven un futuro oscuro para todo el mundo.
El dirigente de la OMS alertó sobre lo que significa la salida de Estados Unidos y expresó que tiene esperanza de que el presidente de ese país, Donald Trump, reconsidere la medida.
La retirada oficial es la culminación de una orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero de 2025, apenas asumió su segundo mandato. Siguiendo los estatutos de la OMS, la notificación formal entregada dos días después activó un periodo de preaviso de un año que vence la próxima semana.
No obstante, en caso de que Trump decida mantener el alejamiento de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, la decisión hará que el mundo "sea más inseguro", expresió el director general de la OMS.
Los riesgos de la desvinculación de Estados Unidos de la OMS
Según Tedros, la OMS es la única entidad capaz de coordinar respuestas rápidas ante amenazas como el Ébola, el virus de Marburgo o nuevas cepas de gripe desde su origen, por lo que la salida de Estados Unidos tendría consecuencias graves para el mundo.
Entre estas consecuencias está la pérdida de vigilancia, ya que el retiro implica que los científicos de Estados Unidos perderán acceso directo a datos epidemiológicos y muestras de virus compartidas por otros 193 países.
Asimismo, con la salida de Estados Unidos de la OMS, la organización perdería el 18% de su presupuesto, lo que pondría en peligro algunas iniciativas contra el polio, la tuberculosis y el VIH/SIDA.