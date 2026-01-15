Lista negra de Trump: si eres de uno de estos 75 países, Estados Unidos ya no te dará la visa de inmigrante

estados unidos, visa, paises

Estados Unidos suspende la entrega de visas de inmigrantes a 75 países: la lista completa

La medida tomada por Estados Unidos afecta las visas de inmigrante, pero también aquellas destinadas al empleo en Estados Unidos. Sin embargo, quedan excluidas aquellos que son de estudiantes o turistas, explicaron desde el gobierno de Donald Trump.

Esta suspensión de entrega de visas comenzará a regir desde el 21 de enero. "El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, este miércoles.

"El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos", manifestaron.

Según el mismo comunicado, la entrega de visas para ingresar a Estados Unidos se suspende, de manera indefinida, en los siguientes países.

Afganistán Albania Antigua y Barbuda Argelia Armenia Azerbaiyán Bahamas Bangladesh Barbados Belice Bielorrusia Birmania Bosnia Brasil Bután Cabo Verde Camboya Camerún Colombia Congo Costa de Marfil Cuba Dominica Egipto Eritrea Etiopía Fiji Gambia Georgia Ghana Granada Guatemala Guinea Haití Irak Irán Jamaica Jordania Kazajistán Kirguistán Kosovo Kuwait Laos Líbano Liberia Libia Macedonia Marruecos Moldavia Mongolia Montenegro Nepal Nicaragua Nigeria Pakistán República del Congo Ruanda Rusia San Cristóbal y Nieves San Vicente y las Granadinas Santa Lucía Senegal Sierra Leona Siria Somalia Sudán Sudán del Sur Tailandia Tanzania Togo Túnez Uganda Uruguay Uzbekistán Yemen

Algunos de estos países ya figuraban en listas anteriores, pero en otros casos, la suspensión de visas de inmigrante para ingresar a Estados Unidos comenzará a regir desde el 21 de enero.