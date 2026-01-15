Inicio Sociedad Estados Unidos
Medida polémica

Lista negra de Trump: si eres de uno de estos 75 países, Estados Unidos ya no te dará la visa de inmigrante

Estados Unidos suspendió la entrega de visas de inmigrante a 75 países y dio a conocer a las naciones que integran esta lista

Daniel Calivares
Estados Unidos suspende la entrega de visas de inmigrantes a 75 países: la lista completa

Estados Unidos decidió suspender, de manera indefinida, la entrega de visas de inmigrante a todas aquellas personas que sean oriundas de algunos de los países que forman parte de una lista confeccionada por el gobierno de Donald Trump.

Según explicaron desde la gestión de Trump, esta nueva lista está compuesta por 75 países y la prohibición de entrega de visas es parte de la lucha de su gobierno contra la inmigración.

En la lista de países en donde se suspende la entrega de visas de inmigrante para ingresar a Estados Unidos hay algunas sorpresas, como la de Brasil, una de las economías más fuertes en el mundo y la más poderosa en América Latina.

La medida tomada por Estados Unidos afecta las visas de inmigrante, pero también aquellas destinadas al empleo en Estados Unidos. Sin embargo, quedan excluidas aquellos que son de estudiantes o turistas, explicaron desde el gobierno de Donald Trump.

Esta suspensión de entrega de visas comenzará a regir desde el 21 de enero. "El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar inelegibles a posibles inmigrantes que se convertirían en una carga pública para Estados Unidos y explotarían la generosidad del pueblo estadounidense", dijo en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, este miércoles.

"El procesamiento de visas de inmigrante de estos 75 países se pausará mientras el Departamento de Estado reevalúa los procedimientos inmigratorios para evitar el ingreso de extranjeros que recurrirían a ayudas sociales y beneficios públicos", manifestaron.

Según el mismo comunicado, la entrega de visas para ingresar a Estados Unidos se suspende, de manera indefinida, en los siguientes países.

  1. Afganistán
  2. Albania
  3. Antigua y Barbuda
  4. Argelia
  5. Armenia
  6. Azerbaiyán
  7. Bahamas
  8. Bangladesh
  9. Barbados
  10. Belice
  11. Bielorrusia
  12. Birmania
  13. Bosnia
  14. Brasil
  15. Bután
  16. Cabo Verde
  17. Camboya
  18. Camerún
  19. Colombia
  20. Congo
  21. Costa de Marfil
  22. Cuba
  23. Dominica
  24. Egipto
  25. Eritrea
  26. Etiopía
  27. Fiji
  28. Gambia
  29. Georgia
  30. Ghana
  31. Granada
  32. Guatemala
  33. Guinea
  34. Haití
  35. Irak
  36. Irán
  37. Jamaica
  38. Jordania
  39. Kazajistán
  40. Kirguistán
  41. Kosovo
  42. Kuwait
  43. Laos
  44. Líbano
  45. Liberia
  46. Libia
  47. Macedonia
  48. Marruecos
  49. Moldavia
  50. Mongolia
  51. Montenegro
  52. Nepal
  53. Nicaragua
  54. Nigeria
  55. Pakistán
  56. República del Congo
  57. Ruanda
  58. Rusia
  59. San Cristóbal y Nieves
  60. San Vicente y las Granadinas
  61. Santa Lucía
  62. Senegal
  63. Sierra Leona
  64. Siria
  65. Somalia
  66. Sudán
  67. Sudán del Sur
  68. Tailandia
  69. Tanzania
  70. Togo
  71. Túnez
  72. Uganda
  73. Uruguay
  74. Uzbekistán
  75. Yemen

Algunos de estos países ya figuraban en listas anteriores, pero en otros casos, la suspensión de visas de inmigrante para ingresar a Estados Unidos comenzará a regir desde el 21 de enero.

