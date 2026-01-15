Dos potencias militares e Irán desafían a Estados Unidos y proyectan su fuerza naval

Según analistas militares, la presencia de buques de guerra iraníes junto a los gigantes chinos y rusos representa un cambio significativo. No se trata solo de exhibición de fuerza, sino de una práctica conjunta de interoperabilidad que podría influir en futuros despliegues navales. Para Sudáfrica, anfitriona del evento, esta cooperación ofrece visibilidad internacional y un refuerzo de su rol estratégico dentro del bloque BRICS, ampliando el alcance más allá de los tradicionales límites regionales.

Barcos

La implicancia de esta alianza

El término “BRICS Plus” también refleja la intención de estos países de ampliar la influencia del bloque más allá de sus miembros fundadores, integrando socios con intereses convergentes y reforzando una narrativa de cooperación Sur-Sur frente a los tradicionales centros de poder.

El trasfondo político es tan relevante como las maniobras mismas.

China busca proyectar su poder marítimo y consolidar rutas comerciales alternativas frente a la presión de potencias occidentales

busca proyectar su poder marítimo y consolidar rutas comerciales alternativas frente a la presión de potencias occidentales Rusia , aislada por sanciones económicas, refuerza su imagen de actor global capaz de asociarse con aliados estratégicos en territorios clave

, aislada por sanciones económicas, refuerza su imagen de actor global capaz de asociarse con aliados estratégicos en territorios clave Irán, históricamente restringido por bloqueos y tensiones en el Golfo, muestra que puede operar en escenarios lejanos y complejos.

En términos prácticos, estos ejercicios no solo fortalecen capacidades militares, sino que también generan un efecto simbólico. Consolidan la percepción de un mundo más fragmentado, donde las alianzas se forman por conveniencia estratégica y no solo por proximidad geográfica. Para Occidente, significa que la vigilancia en el Atlántico sur y las rutas marítimas comerciales críticas podría tornarse más compleja.