Encontraron maniatada de pies y manos a una mujer a orillas de un río

En ese estado, pudo tomar contacto con su familia y expresar su alivio. “Como nosotros, ella también temía lo peor”, agregó.

Según el testimonio, cuando los bomberos llegaron al lugar, Tania estaba atada de pies y manos, con bolsas y cintas. “Al principio no podía reaccionar, estaba muy dopada, perdida, muy desorientada”, relató Brenda.

Recién después logró responder algunas preguntas básicas: confirmó su identidad, dijo tener 35 años y recordó que la última vez que estuvo consciente fue en el Parque Sarmiento, dato clave para confirmar que se trataba de la mujer buscada desde hacía días.

El estado en el que se encuentra sigue siendo delicado. “Está despierta, pero no recuerda lo que pasó. Todavía no puede recordar. Está bajo los efectos de lo que le dieron, que es muy fuerte”, explicó su prima.

Según detalló, Tania no logra reconstruir lo ocurrido: “No recuerda dónde estuvo ni por cuánto tiempo. No recuerda nada”.

Actualmente, la mujer permanece bajo atención médica y psicológica, mientras los investigadores avanzan con peritajes para reconstruir lo sucedido. “Ahora está siendo tratada por médicos y psicólogos”, señaló Brenda.

Uno de los puntos que sigue siendo un misterio es el paradero de su celular. “No se pudo encontrar el teléfono ni el chip. Se los sacaron y los tiraron. Eso fue lo último que se sabe”, explicó. La familia exige que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean identificados. “Queremos que se haga justicia”, pidió.