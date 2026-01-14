Encontraron maniatada de pies y manos a una mujer a orillas de un río

Una mujer de 35 años, que era intensamente buscada desde hace días, fue encontrada maniatada de pies y manos a la orilla de un río. "Temía lo peor", sostuvo la víctima.
“Estaba muy contenta de que la hubieran encontrado, no se esperaba que la estuvieran buscando”. Esa fue la primera reacción de Tania Suárez, la mujer de 34 años que había desaparecido tras encontrarse con un hombre que conoció por Facebook y que fue encontrada con vida en La Cumbre, Córdoba, maniatada de pies y manos a la orilla de un río.
El relato lo hizo Brenda, prima de la víctima, quien contó que Tania fue localizada por un vecino cerca del cuartel de bomberos de la localidad serrana. “La encontraron lastimada, muy adolorida, hasta que logró recuperar la consciencia”, contó el sitio tn.com.ar.
En ese estado, pudo tomar contacto con su familia y expresar su alivio. “Como nosotros, ella también temía lo peor”, agregó.
Según el testimonio, cuando los bomberos llegaron al lugar, Tania estaba atada de pies y manos, con bolsas y cintas. “Al principio no podía reaccionar, estaba muy dopada, perdida, muy desorientada”, relató Brenda.
Recién después logró responder algunas preguntas básicas: confirmó su identidad, dijo tener 35 años y recordó que la última vez que estuvo consciente fue en el Parque Sarmiento, dato clave para confirmar que se trataba de la mujer buscada desde hacía días.
El estado en el que se encuentra sigue siendo delicado. “Está despierta, pero no recuerda lo que pasó. Todavía no puede recordar. Está bajo los efectos de lo que le dieron, que es muy fuerte”, explicó su prima.
Según detalló, Tania no logra reconstruir lo ocurrido: “No recuerda dónde estuvo ni por cuánto tiempo. No recuerda nada”.
Actualmente, la mujer permanece bajo atención médica y psicológica, mientras los investigadores avanzan con peritajes para reconstruir lo sucedido. “Ahora está siendo tratada por médicos y psicólogos”, señaló Brenda.
Uno de los puntos que sigue siendo un misterio es el paradero de su celular. “No se pudo encontrar el teléfono ni el chip. Se los sacaron y los tiraron. Eso fue lo último que se sabe”, explicó. La familia exige que se esclarezcan los hechos y que los responsables sean identificados. “Queremos que se haga justicia”, pidió.