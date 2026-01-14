Vargas Arizu celebró el acuerdo Unión Europea–Mercosur y anticipó un escenario de crecimiento para Mendoza

mercosur El acuerdo Mercosur y la Unión Europea se concreta después de muchos años de negociaciones.

Al tiempo que destacó los beneficios que el entendimiento podría generar para el sector agrícola argentino.

Las ventajas de Argentina y Mendoza frente al agro de Europa

Vargas Arizu remarcó que el agro del Mercosur, y en particular el argentino, cuenta con ventajas competitivas frente al europeo. “Nuestro sector agrícola es mucho más potente. Europa tiene tierras más desgastadas y otras condiciones. Con la tecnología que vamos a recibir a partir de este acuerdo y con aranceles más bajos, el sector va a poder desarrollarse muy bien”, afirmó.

No obstante, aclaró que la apertura no será inmediata y que se prevén plazos de adecuación progresivos. “No es de golpe. Hay productos con plazos de cinco, siete y hasta diez años para la adecuación arancelaria. Sin dudas van a bajar los aranceles, se ampliará el mercado y habrá una recuperación del agro”, sostuvo, al destacar la importancia de acceder a un mercado de entre 250 y 300 millones de habitantes.

Cosecha de la uva en la viña - viñedos - vendimia La uva de mesa será uno de los productos con menos aranceles de exportación a la Unión Europea.

Mendoza, productora de alimentos, se verá beneficiada para la exportación de uva de mesa, durazno, frutas secas y pasas de uva.

Menor inflación, mayor crecimiento para Mendoza

En cuanto al contexto económico, el ministro se mostró optimista respecto a la evolución de la economía argentina. Indicó que para este año se proyecta un crecimiento de entre el 4% y el 4,5%, con estabilidad cambiaria y una inflación en descenso. “El 31% de inflación es la más baja de los últimos ocho años. Se espera que hacia agosto de 2026 pueda bajar del 2% mensual a niveles de entre 1,5% y 1%”, explicó.

Vargas Arizu señaló que las estimaciones oficiales del año pasado ubicaban la inflación en torno al 29% o 30%, y consideró que el contexto electoral influyó en que finalmente se ubicara levemente por encima de esas proyecciones. “Este 2026 va a ser un año de crecimiento, incluso mejor que el anterior”, aseguró.

Por último, advirtió que el principal desafío del acuerdo está del lado europeo: “El gran problema lo tienen ellos. Por eso las manifestaciones en Francia y en otros países. No van a querer aceptar de inmediato, por lo que habrá tiempos de adecuación prolongados. No va a ser inmediato, pero sin dudas es un paso muy importante”.

Milei viaja a Paraguay para el acuerdo con la Unión Europea

El presidente Javier Milei viajará a Asunción, Paraguay, para estar presente el sábado próximo en la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea prevista para ese día.

El Consejo Europeo autorizó el 9 de enero último a la Unión Europea a firmar el tratado con el Mercosur, que se había anunciado en 2019 pero no había podido implementarse por objeciones de algunos de los países del viejo continente.

acuerdo Mercosur Unión Europea Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei viaja este sábado a Paraguay para concretar la firma del acuerdo entre los países miembros del Mercosur y la Unión Europea. Foto: Noticias Argentinas

Para el gobierno de Milei, el convenio permitirá aumentar las exportaciones y la llegada de inversiones.

La administración libertaria tomó como un logro propio la firma del acuerdo: el canciller Pablo Quirno destacó que “la Argentina liderada por el Presidente Javier Milei decide competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad”.

El funcionario destacó que la Unión Europea “eliminará aranceles para el 92% de nuestras exportaciones y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%. De esta forma, el 99% de las exportaciones agrícolas del Mercosur se verán beneficiadas”, describió.