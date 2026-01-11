Acuerdo con la Unión Europea: un gran desafío luego de 75 años de proteccionismo

bolsa mercados Para el autor de esta nota, Argentina se enfrenta a la gran oportunidad de integrarse al circuito del libre comercio mundial. Imagen ilustrativa.

Ricardo y Mises triunfan sobre Marx, Keynes y el Mercantilismo

La Unión Europea ha sido desde 1935 muy proteccionista y sólo ha progresado en aquellos sectores que han tenido menor proteccionismo. Pero desde 1990 en adelante ese proceso se ha profundizado, llegando a sectores que no eran tan protegidos, haciendo que hoy como tal sea inviable.

Sólo damos un dato. Los cálculos evidencian que, entre 2021 y 2027, los agricultores de la Eurozona habrán recibido alrededor de U$S450.000 millones en subsidios. Una locura que no se sostiene más. A esto se deben sumar trabas normativas y burocráticas, que han atrasado incluso tecnológicamente su desarrollo empresarial. A lo que se agrega una población que ha ido envejeciendo y que, con sistemas jubilatorios estatales y/o mixtos, está en quiebra.

David Ricardo primero y luego la Escuela Austríaca -con Mises a la cabeza- han explicado hasta el hartazgo que el libre mercado siempre es más eficiente y mejora los niveles de vida de la población. Pero políticos y “empresaurios” siempre han buscado literatura económica que lleve agua a sus molinos y les permita mantener sus privilegios a costa del resto de la ciudadanía, recostándose en el Mercantilismo, Keynes e incluso el propio Marx (cuando un empresario pide una política sectorial promovida por ejemplo por medio del crédito, está adhiriendo implícitamente al punto 6 del Manifiesto Comunista de 1848).

David Ricardo y Karl Marx David Ricardo (a la izquierda) y Karl Marx.

Argentina no ha sido la excepción sino más bien la regla. Con un sistema educativo que promueve mercantilismo, keynesianismo y marxismo, el resultado han sido políticas económicas de este tenor que han llevado al país a una decadencia que es objeto de estudios en muchas universidades del mundo pero por lo increíble de ello. Esto también ha traído aparejado que buena parte del capital humano no esté preparado para ser “empleable” y mucho menos para competir.

La idea de “igual remuneración por igual trabajo” (marxismo aplicado al trabajo) y de la “plusvalía empresarial” (marxismo aplicado al mercado), han hecho un gran daño en la estructura cultural del argentino promedio, que cree simplemente que por haber nacido debe recibir recursos aunque no aporte nada de valor a cambio (los famosos puestos de trabajo). A las empresas les está costando conseguir empleados (generan valor) en un mercado lleno de gente que busca trabajo (no genera valor).

Algo similar ha acontecido en buena parte del empresariado nacional que ha vivido (y muy bien) gracias a privilegios, subsidios y proteccionismo, y hoy no está preparada para competir en un mercado libre, lo cual implica no esperar nada del Estado y la macro, y saber gestionar empresas en ese entorno.

Si no aprende macro y microfinanzas basadas en la Escuela Austríaca (entorno), Value Based Management (gestión) y Value Investing (inversiones) su empresa/emprendimiento corre serios riesgos, algo que se ve hoy con los cierres de empresas y comercios.

“La macro no hace quebrar a nadie, sólo las malas decisiones micro lo hacen”, decía Tom Copeland, autor de una de las biblias de las finanzas. Dicho sea de paso, las universidades y los colegios no están preparados para dar estos conocimientos, con lo cual el problema se agrava. Incluyamos a buena parte de asesores y consultores, que son el resultado de un mal sistema educativo.

La buena noticia

Argentina tiene unos 2 años para prepararse, ya que todavía este acuerdo debe ser aprobado por los parlamentos de cada país miembro de la UE y por el parlamento europeo propiamente dicho, lo cual llevará ese tiempo más o menos (los países que ya aprobaron tienen mayoría en sus congresos, con lo cual daría la sensación de que saldría). El acuerdo con EE.UU. será más rápido posiblemente.

milei y trump libro de honor Donald Trump y Javier Milei tienen buena sintonía. Eso podría derivar en acuerdos comerciales entre EE.UU. y Argentina.

Dado esto, ¿qué tiene y qué necesita Argentina para competir y sacar provecho de este tipo de acuerdo de libre comercio?

Qué tiene

Una franja de jóvenes -entre los 14 y los 30 años- que se han dado cuenta de que el Estado no te da nada que no te haya quitado antes (y en mayor medida, como decía Facundo Cabral). Existen muchos emprendimientos nuevos de este grupo que se han armado bajo esta nueva mirada en donde competir, estudiar, ser eficientes y trabajar mucho es la norma a seguir. Un país muy extenso con pocos habitantes, lo que significa que está todo por hacerse. Muchos europeos se están viniendo a vivir a Argentina (también está ocurriendo en Paraguay, por ejemplo) porque en Europa el Estado es asfixiante y están teniendo algunos problemas interculturales. Pero a diferencia de principios de siglo XX, cuando venían escapando de guerras, estos vienen escapando del Estado/Leviatán hacia un país donde el Estado se está retirando de molestar el privado que emprende. Luego de tanto tiempo, existe un gobierno que ha entendido que este es el camino y trata a pesar de las restricciones políticas, parlamentarias y judiciales, de acelerar lo más posible los cambios necesarios. Si Argentina logra un Riesgo País de entre 400 PB/450 PB y lo sostiene, vuela en inversiones.

Qué le falta:

Aprobar reformas económicas que impulsen el libre comercio en todos los planos; algunas ya se han presentado y aprobado, otras están por presentarse para su aprobación legislativa y otras están en maceración para ser enviadas dentro de estos 2 años mencionados. Que dichas reformas sean sostenidas en el tiempo para dar seriedad y sostenibilidad de mediano y largo plazo. Hoy es Milei el que tiene crédito, pero se necesita que Argentina lo tenga (hoy todavía tiene prontuario de largo plazo). Que universidades, colegios y sistemas educativos, preparen a los estudiantes para un mercado libre, para el comercio, para emprender (el sueño de Alberdi y Roca) y no sólo para ser ciudadanos (lo vigente hoy). Que gobernadores e intendentes comprendan que este es el camino y no el de seguir aumentando el gasto público y la presión impositiva + deuda pública, porque de lo contrario obstaculizan y traban los beneficios de este tipo de acuerdos de libre comercio. Que la gente se dé cuenta de ello, y que si su gobernador y/o su intendente no comprende lo anterior, no lo vote en la próxima elección (madurez electoral); algo que es clave para inversiones de mediano y largo plazo. Lo mismo para un potencial próximo presidente. Si les ofrecen cosas financiadas con aumento del gasto público, aumento de impuestos y/o deuda, los está engañando.

Oportunidad histórica le llaman algunos. En lo personal diría “desafío histórico” por el cambio cultural que requiere la sociedad individualmente hablando. Esto implica comprender que libre comercio es una redundancia, no puede haber comercio si no hay libertad.