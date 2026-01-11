La feroz guerra entre herederos de Swarovski que detonó la crisis financiera de la bodega Norton

Imagen interna de la bodega Norton, propiedad de los herederos de Swarovski La bodega Norton de Luján es una de las más antiguas de la vitivinicultura mendocina y supo estar en el top five de las que más vino exportaba.

En el expediente caratulado "Bodega Norton S.A P/Megaconcurso" que abrió la jueza Lucía Sosa del Primer Juzgado Concursal de Mendoza, se estableció que el 20 de febrero próximo el síndico deberá presentar un informe sobre los créditos laborales que son parte del concurso. Y el último día de marzo vence el plazo para que los acreedores presenten las peticiones de verificación y los títulos.

Pero detrás de esa compleja situación financiera, en la que pudo colaborar la caída de consumo del vino en el mundo, subyace un salvaje enfrentamiento familiar entre los herederos de Gernot Langes Swarovski, que falleció en el 2021 y abrió un jugoso legado como accionista del imperio de las joyas.

La puja de la familia Swarovski que detonó en la bodega Norton

Desde que adquirió la bodega de Agrelo en Luján, el austríaco Gernot Langes Swarovski delegó el manejo de esa unidad de negocio en Michael Halstrick, hijo de su esposa Maya Swarovski con otra pareja. Luego, con ella, Gernot tuvo además 2 hijos, Markus y Diana Langes Swarovsky, y al parecer los 3 medios hermanos crecieron juntos.

Michael Halstrick, ex ceo de bodega Norton Michael Halstrick es uno de los herederos del imperio Swarovski y fue CEO de la bodega Norton por más de 32 años. Dejó ese cargo en medio de una disputa con su media hermana y también heredera de la fortuna de la empresa.

Michael nació en Alemania y se crió en Austria, pero terminó haciéndose mendocino. Primero porque pasó 32 años al frente de la bodega Norton, y después porque adoptó la forma de vida de estas tierras, que sigue al pie de la letra el lema de que "todo bodeguero tiene que vivir en la bodega". Tanto es así que en el mundo del vino mendocino lo llaman simplemente Miguel.

En 2021, con el fallecimiento de Gernot, del testamento surgió que el único heredero de la famosa empresa del Cristal Swarovski sería Markus, dejando a Diana el 60% del beneficio sobre la bodega Norton, además de adelantos de herencia que ya se habían realizado. Uno de ellos fue, por citar un ejemplo, que Diana se quedara al mando de un restaurante en Innsbruck, al oeste de Austria, llamado Maquín.

Ese reparto hizo que Diana decidiera demandar a su hermano Markus, pero en 2023 ella perdió ese pleito por la empresa de joyas.

norton botella bodega La bodega Norton supo estar entre las 5 que más exportaban vino del país. Ahora, en convocatoria de acreedores, acumula una deuda de unos 30 millones de dólares.

En cambio la bodega Norton quedó bajo el paraguas de la fundación Gernot Langes Swarovski Privatstiftung, que tiene el 99,96% del capital social; el 0,04% restante es de Halstrick. Esa fundación tiene sólo 2 beneficiarios: Diana Langes Swarovski con el 60% y Miguel Halstrick con el 40%.

Según fuentes muy cercanas a la anterior administración de la empresa, tras confirmarse esa herencia Diana le pidió asesoramiento a un conocido suyo vinculado al banco VolksBank, llamado Stefan Posch, quien más tarde le habría comunicado a Halstrick que la heredera había decidido "vivir de Norton". Ese fue el detonante de la crisis que creció entre los herederos de la bodega.

Siempre siguiendo la versión de aquellas fuentes, Halstrick se habría negado al retiro de ganancias acumuladas de ejercicios anteriores, y eso provocó que Posch, respaldado por Diana, decidiera avanzar sobre el directorio de Norton.

En aquel momento, el directorio estaba conformado por Halstrick como presidente, Martín Cabrales era el vicepresidente y se completaba con Javier Urrutigoity.

Probablemente avizorando la crisis que se avecinaba, Cabrales presentó la renuncia en marzo del 2023 alegando el “posible cambio de rumbos” atento a que Posch ya había adelantado que ingresaría y manejaría el directorio en favor de los intereses de Diana.

La situación empeoró en los meses posteriores y la tensión creció tanto que terminó con la salida de Halstrick en diciembre del 2023, "sin un acuerdo, sin una transición organizada y en el marco de una toma de poder de parte del equipo de gente que rodeaba y rodea a Diana", aportó una fuente vinculada a la empresa.

Halstrick salió del directorio y fue desvinculado de su cargo de CEO "con motivo de una reestructuración organizacional", sumó una de las fuentes consultadas.

Diana Swarovski Diana Swarovski es la heredera del imperio de la empresa de joyas austríacas y beneficiaria del 60% de fundación en cuya órbita está la bodega Norton.

El juicio por despido del ex CEO de Norton

El enfrentamiento entre Diana y Michael ascendió a tal nivel que este -como ex CEO y accionista de la bodega- le inició un juicio por despedirlo.

Esa causa, que Diario UNO contó el pasado 24 de diciembre, se inició dos días antes en la Segunda Cámara de Trabajo. Con esa demanda Halstrick se convirtió también en acreedor.

Después de su salida, el directorio de Norton fue manejado con comando a distancia desde Austria.

Posch asumió la vicepresidencia y también ingresó el hijo de Diana, Joaquín Fernández de Córdova Hohenlohe, ambos austríacos y con domicilio real en Austria.

Forzados a cumplir con la ley argentina, que exige que la mayoría de los directores tienen que tener domicilio real en el país, fueron designados: Jorge Dietl como presidente, Martín Dietl y Federico Leonhardt. Tanto Jorge como Martín Dietl renunciaron al directorio respectivamente en febrero y octubre de 2025. En mayo de ese mismo año también renunció el CFO Fabián Martinez.

Actualmente ejerce el cargo de CEO de Norton Tomás Lange, un ejecutivo de trayectoria en distintas multinacionales (entre ellas el grupo vitivinícola Pernod Ricard, un conglomerado francés líder mundial en la producción y distribución de bebidas alcohólicas). Asumió el 1 de julio del 2025.

Joyera, bodeguera y futbolera con brillos

El reparto de la jugosa herencia de Swarovski desencadenó un feroz enfrentamiento de Diana Lange Swarovski, primero con su hermano Markus y luego con su medio hermano Miguel Halstrick, 3 cabezas de la quinta generación del imperio Langes-Swaroski.

Al parecer ella no sólo pretendió liderar la megaempresa joyera y comandar en paralelo la bodega Norton, sino que también tuvo a su cargo otros negocios de la familia y hasta irrumpió en el fútbol.

Diana-Langes-Swarovski Diana Langes Swarovski también incursionó como dirigente del fútbol austríaco.

En el 2013 Diana asumió la presidencia del Wattener Sportgemeinschaft Tirol, lo hizo ascender a la Bundesliga de Austria y en 2019 pasó a llamarse WSG TIROL. En esa faceta de dirigente de fútbol no se olvidó de su padre y le dedicó el diseño de una camiseta con su imagen.

Diez años después de que ella desembarcara en el club, Swarovski pasó a ser sponsor en la espalda de todas las camisetas del WSG Tirol, con un detalle estético imperdible que tiene su sello: los números y nombre de los jugadores tenían un efecto brillante evocando las joyas de la compañía.

En agosto último, en el pequeño estadio del WSG Tirol para 15.400 espectadores, se dieron el lujo de jugar un amistoso versus el Real Madrid.

WSG-Tirol camiseta Firma joyera: Diana Langes Swaroski imprimió su sello en las camisetas de fútbol del club que preside desde 2013.

El impacto de la crisis de Norton en el mundo vitivinícola

Es indiscutible que en el mundo vitivinícola mendocino la presentación en concurso de acreedores de la bodega Norton tiene un fuerte impacto simbólico: es una de las casas más antiguas y de mayor proyección global del sector.

Además, esa situación se da en un contexto adverso para el vino. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo interno de vino cayó 17% interanual en agosto, alcanzando uno de los niveles más bajos desde 2015.

A nivel externo, las exportaciones repuntaron 13,4% en septiembre tras meses de caídas, pero el balance del año terminó siendo negativo.

Sin embargo, desde lo formal tanto los empresarios del sector, algunos líderes de cámaras vitivinícolas, e incluso en el Gobierno mendocino coincidieron en restarle dramatismo a la medida que tomó la bodega de Luján.

vino bodega norton La bodega Norton es una de las más antiguas de la provincia y supo estar entre las 5 que más vino exportó del país.

"Tiene recursos para salir de esta situación, no es una empresa que se presenta en concurso de acreedores porque tocó fondo, lo hizo para reestructurar su deuda", repiten las distintas fuentes consultadas.

Los más longevos recuerdan que hasta no hace mucho Norton ocupó el quinto lugar entre las empresas de mayor exportación, repasan que son los creadores de marcas instaladas en el mercado, como es el caso de Cosecha Tardía, y sacan a relucir un dato que tranquiliza al sector: "La firma estaría comprando vino al contado para continuar produciendo sus vinos de mayor rotación en el mercado".

La situación de Norton se debe "a una deuda que arrastra de años"

En la búsqueda de las distintas piezas para tratar de armar el cuadro de la actual situación económica de la bodega Norton, Diario UNO también logró contrastar datos con fuentes de la actual administración.

Según ellas, la crisis económica que atraviesa se debe no tanto al conflicto societario, sino fundamentalmente a una "deuda que se arrastra desde hace mucho, al menos 5 años", argumentan; y aseguran que resalta en los registros del 2019 y 2020.

"En la compañía se trabajó mal el negocio. Había múltiples etiquetas pero mala gestión en la comercialización, en el trazado de las rutas del mercado. Se gastó más de lo que ingresó y eso hizo que el nivel de endeudamiento creciera", detallaron.

A eso sumaron la situación económica del país, que con la creciente inflación de fines del 2023 e inicios del 2024 hizo que el costo de los insumos en dólares llegara a niveles impagables y acortara aún más los márgenes de ganancias de la empresa, lo que los habría llevado a recurrir al mercado financiero local.

"Norton se vio forzada a tomar deuda a tasas de interés altísimas. Por eso ahora una de las medidas es reestructurar esa deuda. Nosotros tenemos un plan para salir de esta situación que no es fácil, pero tenemos los activos y la decisión de hacerlo. Aun sabiendo que el costo argentino es de los más altos, por la altísima carga impositiva que hay en nuestro país", remarcaron.