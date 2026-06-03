Aguinaldo en junio: por Ley está definida la fecha del pago

aguinaldo

Qué dice la Ley sobre la fecha de pago del aguinaldo

La Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) estipula de forma taxativa los límites temporales para que las empresas depositen el Sueldo Anual Complementario (SAC). Para la primera cuota del año, el esquema legal funciona de la siguiente manera:

Fecha de vencimiento oficial: El plazo máximo que establece la normativa para abonar el aguinaldo de junio vence el martes 30 de junio de 2026 .

El plazo máximo que establece la normativa para abonar el aguinaldo de junio vence el . Margen de tolerancia: La misma legislación contempla un período de gracia de cuatro días hábiles posteriores a la fecha original. Por este motivo de orden administrativo, la acreditación en las cuentas sueldo de algunos sectores puede retrasarse legalmente hasta el lunes 6 de julio.

En el caso de los jubilados y pensionados de la ANSES, el organismo previsional unifica el pago del medio aguinaldo con el haber mensual habitual. El cronograma se ejecuta durante las últimas semanas de junio, distribuido según la terminación del DNI de cada beneficiario.

La fórmula para calcular el monto en casa

El aguinaldo no se define mediante un promedio de los ingresos del semestre, sino que toma una referencia directa: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre los meses de enero y junio.

Para conocer la cifra estimada antes de recibir la liquidación, el procedimiento requiere seguir tres pasos:

Revisar los sueldos brutos: Hay que juntar los recibos de haberes desde enero. En este análisis se deben sumar el salario básico y todos los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones, plus por presentismo, antigüedad y premios habituales.

Hay que juntar los recibos de haberes desde enero. En este análisis se deben sumar el salario básico y todos los adicionales remunerativos, como horas extras, comisiones, plus por presentismo, antigüedad y premios habituales. Detectar el pico salarial: Se selecciona el mes en el que se percibió el ingreso bruto más elevado de la primera mitad del año.

Se selecciona el mes en el que se percibió el ingreso bruto más elevado de la primera mitad del año. Dividir por dos: La mitad de ese valor máximo será el monto del aguinaldo bruto.

Por ejemplo, si tras revisar el semestre se identifica que el mejor salario bruto fue en abril, alcanzando los $800.000, la primera cuota del SAC a cobrar en junio será de $4000.000.

En cambio, cuando un trabajador no llegó a cumplir los seis meses de actividad en la organización —ya sea por un ingreso reciente o porque el vínculo laboral finalizó antes de tiempo—, el beneficio se cobra de forma proporcional.

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Quiénes cobran el aguinaldo y quiénes quedan afuera

El derecho al cobro del Sueldo Anual Complementario responde exclusivamente a las condiciones de contratación y aportes contempladas en la legislación laboral del país.