De cuánto será el aguinaldo de los empleados bancarios en junio 2026

Tras la última actualización paritaria, el salario inicial para un empleado bancario quedó establecido en $2.319.195,20. Por lo tanto, si este haber se posiciona como el más alto del período para un trabajador que cumplió funciones durante todo el semestre, el cálculo base arroja la siguiente cifra:

Aguinaldo mínimo estimado (piso inicial): $1.159.597,60

El monto definitivo del aguinaldo, no obstante, será superior para aquellos empleados que cuenten con mayor antigüedad, adicionales convencionales, adicionales no convencionales o jerarquía dentro de las entidades financieras.

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¿Cómo calcular el aguinaldo si no trabajaste el semestre completo?

Si ingresaste a trabajar en el banco recientemente o tuviste un bache temporal durante este período, te corresponde recibir un aguinaldo proporcional al tiempo de servicio efectivo. La fórmula matemática para calcularlo de manera exacta es:

Fórmula: (El salario más alto del semestre / 12) * Cantidad de meses trabajados

Por ejemplo: Si tu remuneración máxima fue de $2.400.000 pero prestaste servicios durante 4 meses, la cuenta será (2.400.000 / 12) * 4, lo que dará un aguinaldo neto proporcional de $800.000.

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?

Los plazos de acreditación de la primera cuota del SAC están regulados por la Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) y se aplican de manera estricta en el sector financiero: