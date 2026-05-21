Para los empleados bancarios, el próximo aguinaldo a cobrarse en junio causará la envidia de muchos trabajadores que con sus sueldos, no llegan a ese monto.
De cuánto será el aguinaldo de los empleados bancarios en junio 2026
Tras el último acuerdo paritario que elevó el sueldo inicial por encima de los $2,3 millones, los trabajadores del sector financiero ya pueden proyectar el monto base de su Sueldo Anual Complementario (SAC)
Con las cifras actualizadas tras las recientes negociaciones entre la Asociación Bancaria —conducida por Sergio Palazzo— y las cámaras empresariales del sector, donde se pactó un incremento del 2,6% correspondiente al mes de abril en línea con la inflación, los trabajadores bancarios ya saben cuánto es lo que van a cobrar de aguinaldo en junio.
¿Cuál es el monto mínimo estimado del aguinaldo bancario?
El Sueldo Anual Complementario (SAC) se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el semestre (de enero a junio de 2026).
Tras la última actualización paritaria, el salario inicial para un empleado bancario quedó establecido en $2.319.195,20. Por lo tanto, si este haber se posiciona como el más alto del período para un trabajador que cumplió funciones durante todo el semestre, el cálculo base arroja la siguiente cifra:
- Aguinaldo mínimo estimado (piso inicial): $1.159.597,60
El monto definitivo del aguinaldo, no obstante, será superior para aquellos empleados que cuenten con mayor antigüedad, adicionales convencionales, adicionales no convencionales o jerarquía dentro de las entidades financieras.
¿Cómo calcular el aguinaldo si no trabajaste el semestre completo?
Si ingresaste a trabajar en el banco recientemente o tuviste un bache temporal durante este período, te corresponde recibir un aguinaldo proporcional al tiempo de servicio efectivo. La fórmula matemática para calcularlo de manera exacta es:
- Fórmula: (El salario más alto del semestre / 12) * Cantidad de meses trabajados
Por ejemplo: Si tu remuneración máxima fue de $2.400.000 pero prestaste servicios durante 4 meses, la cuenta será (2.400.000 / 12) * 4, lo que dará un aguinaldo neto proporcional de $800.000.
¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026?
Los plazos de acreditación de la primera cuota del SAC están regulados por la Ley de Contrato de Trabajo (N° 27.073) y se aplican de manera estricta en el sector financiero:
- Fecha límite oficial: El vencimiento para el depósito del aguinaldo es el martes 30 de junio de 2026.
- Período de gracia: La normativa contempla un margen adicional de cuatro días hábiles de tolerancia para las empresas. Esto implica que, por razones administrativas o de liquidación, los fondos de algunos trabajadores podrían verse reflejados en las cuentas sueldo hasta el lunes 6 de julio.