Calculadora de aguinaldo 2026: cómo saber cuánto vas a cobrar en junio

Llega la mitad del año y, con ella, una de las preguntas más repetidas por los trabajadores argentinos: ¿cómo calcular el aguinaldo de junio 2026? El Sueldo Anual Complementario (SAC) es ese ingreso extra que genera alivio en el bolsillo, pero su monto exacto varía según cada caso.
¿Cómo funciona el cálculo del aguinaldo en junio 2026?
Por ley, cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro del semestre en curso. Para esta primera cuota del año, el período que se debe auditar va desde enero hasta junio.
Para calcularlo de forma correcta, debés revisar tus recibos de sueldo de estos primeros seis meses e identificar cuál fue el salario más alto. La mitad de ese monto será tu aguinaldo bruto.
Si prestaste servicios durante todo el período (enero-junio), la cuenta es muy sencilla:
- Fórmula: El sueldo más alto del semestre / 2
- Ejemplo: Si tu remuneración máxima en el semestre fue de $100.000, vas a cobrar $50.000 de aguinaldo.
Calculadora de aguinaldo proporcional: ¿qué pasa si trabajé menos meses?
Si no completaste los seis meses dentro de la empresa (ya sea por haber ingresado recientemente o por haber terminado el vínculo laboral antes), el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.
Para resolver este cálculo exacto, es fundamental conocer la fecha de inicio de actividades. La ecuación matemática establecida es la siguiente:
- Fórmula: (Salario más alto / 12) * Meses trabajados
- Ejemplo práctico: Si tu sueldo máximo fue de $100.000 pero solo trabajaste 3 meses, el cálculo será (100.000 / 12) * 3, lo que da un total de $25.000.
¿Quiénes cobran el SAC en junio?
El cobro del Sueldo Anual Complementario alcanza a un universo específico de beneficiarios en la Argentina:
- Trabajadores del sector privado en relación de dependencia.
- Empleados de la administración pública.
- Personal contratado en empresas del Estado.
- Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.
¿Quiénes quedan afuera? No tienen derecho al cobro de este concepto las personas que trabajan de manera informal (no registradas sin aportes) ni quienes están inscriptas bajo el régimen de monotributo.
Fechas clave: ¿cuándo se deposita el aguinaldo?
La ley de contrato de trabajo (N° 27.073) regula las fechas límite en las que los empleadores deben acreditar este dinero:
- Fecha de vencimiento oficial: El límite fijado por ley es el martes 30 de junio de 2026.
- Período de gracia: Las empresas disponen de un margen de cuatro días hábiles de tolerancia posteriores a la fecha original. Por este motivo, el cobro en algunas cuentas puede extenderse legalmente hasta el lunes 6 de julio.