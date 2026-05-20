Calculadora de aguinaldo 2026: cómo saber cuánto vas a cobrar en junio

aguinaldo, cuando se paga

Si prestaste servicios durante todo el período (enero-junio), la cuenta es muy sencilla:

Fórmula: El sueldo más alto del semestre / 2

El sueldo más alto del semestre / 2 Ejemplo: Si tu remuneración máxima en el semestre fue de $100.000, vas a cobrar $50.000 de aguinaldo.

Calculadora de aguinaldo proporcional: ¿qué pasa si trabajé menos meses?

Si no completaste los seis meses dentro de la empresa (ya sea por haber ingresado recientemente o por haber terminado el vínculo laboral antes), el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo trabajado.

Para resolver este cálculo exacto, es fundamental conocer la fecha de inicio de actividades. La ecuación matemática establecida es la siguiente:

Fórmula: (Salario más alto / 12) * Meses trabajados

(Salario más alto / 12) * Meses trabajados Ejemplo práctico: Si tu sueldo máximo fue de $100.000 pero solo trabajaste 3 meses, el cálculo será (100.000 / 12) * 3, lo que da un total de $25.000.

aguinaldo, fechas de cobro

¿Quiénes cobran el SAC en junio?

El cobro del Sueldo Anual Complementario alcanza a un universo específico de beneficiarios en la Argentina:

Trabajadores del sector privado en relación de dependencia.

en relación de dependencia. Empleados de la administración pública .

. Personal contratado en empresas del Estado .

. Jubilados y pensionados del sistema previsional nacional.

¿Quiénes quedan afuera? No tienen derecho al cobro de este concepto las personas que trabajan de manera informal (no registradas sin aportes) ni quienes están inscriptas bajo el régimen de monotributo.

Fechas clave: ¿cuándo se deposita el aguinaldo?

La ley de contrato de trabajo (N° 27.073) regula las fechas límite en las que los empleadores deben acreditar este dinero: