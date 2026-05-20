La Comision Nacional de Valores autorizó la primera gestora de fondos de inversión 100% mendocina

"No sólo nos convertimos en la primera de Mendoza y la región Cuyo, sino una de las 4 que hay fuera de Buenos Aires. Esto nos permitirá administrar fondos personalizados o "a medida", tanto para personas físicas como corporativas" resumió el empresario Julio Camsen, presidente del directorio de Chimpay.

Chimpay fondos de inversión 1 Para Fernando Galante, CEO de Chimpay, flamante administradora de fondos de inversión, la firma se especializa en la gestión activa del patrimonio de los inversores

El potencial del negocio de los Fondos Comunes de Inversión

En el país actualmente operan unos 40 FCI, la mayoría de ellos de firmas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto administran un patrimonio de U$S 63.000 millones, y en ese contexto el objetivo de Chimpay como flamante AAPIC es ambicioso: sumar en este 2026 al menos U$S150 millones en activos bajo su gestión.

Para el CEO de Chimpay, Fernando Galante "para que la economía se desarrolle necesita de un mercado de capitales, que tiene una proyección importante. Somos expertos en Wealth Management (gestión patrimonial) con fondos de administración activa que responden a la volatilidad con la que convivimos en Argentina".

Luego de marcar distancias entre el mercado de capitales ("permite financiar proyectos a largo plazo") con el sistema bancario, al referirse a lo que involucra la gestión, el experto puntualizó que "debe haberla tanto de la rentabilidad como del riesgo. Y algo importante: el inversor no siempre debe estar en posición compradora de acciones, también debe saber cuándo vender".

Sector inmobiliario, minería y más: los FCI que se vienen

Luego de los primeros 4 que ya están operativos, Chimpay busca abrir el abanico y va por más. Y para contar con más potencia y respaldo consolidó alianzas estratégicas con varios socios renombre: el BIND (Banco Industrial) como partner bancario, y administradores de activos con acceso a mercados internacionales como Adcap e Interactive Brokers.

Dentro de la gama a desplegar aparecen algunos relacionados directamente con los cambios introducidos por el Gobierno nacional de la mano de la reforma laboral. Al respecto asoma la figura de los fondos FAL (Fondos de Asistencia Laboral), que la nueva ley consagra a partir de la constitución de aportes para prever eventuales indemnizaciones.

En el medio también hay otros: uno constituido con acciones de empresas locales y hasta uno de tipo inmobiliario, que se nutra de los proyectos de real estate. Pero también cobra relevancia la minería, de la mano del potencial de los proyectos que ya están en marcha en Mendoza y necesitan financiamiento para avanzar.

"Hoy por hoy los fondos de pensión no existen, pero resultan una buena alternativa y creemos que el regulador (la CNV) en algún momento los va a autorizar. Soñamos con ser una de las principales gestoras del país", concluyó Galante sobre un espectro que está abierto y promete más.