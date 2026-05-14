ANSES confirmó el pago de haberes, un aumento y dos extras para jubilados en junio

ANSES: doble pago extra para jubilados

Según lo estipulado por ANSES, en junio los jubilados van a cobrar con aumento, según la inflación de abril. Además, va a sumar un bono de $70.000 para todos aquellos que cobren la mínima.

Sin embargo, habrá un segundo extra y que se pagará a todos el universo de jubilados. Este se trata del aguinaldo, o primera cuota del aguinaldo, que es la mitad del mejor de los haberes recibidos en los seis primeros meses del año.

Por ejemplo, un jubilado que cobra $700.000, va a recibir un aguinaldo de $350.000, señalaron desde ANSES.

Eso sí, un punto a tener en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo es que ANSES no toma el bono de $70.000 a la hora de sacar el cálculo del monto a pagar.

jubilados, anses

ANSES: fechas de pago a jubilados en junio

Tanto haberes como bono y aguinaldo se pagarán todos juntos, según terminación de DNI, explicaron desde ANSES. Estas son las fechas de pago en junio para todos los jubilados:

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio

lunes 8 de junio DNI terminados en 1: martes 9 de junio

martes 9 de junio DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

miércoles 10 de junio DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

jueves 11 de junio DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

viernes 12 de junio DNI terminados en 5: martes 16 de junio (luego del feriado)

martes 16 de junio (luego del feriado) DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

miércoles 17 de junio DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

jueves 18 de junio DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

viernes 19 de junio DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

Jubilados y pensionados que superan la mínima