ANSES confirmó el pago de haberes, un aumento y dos extras para jubilados en junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que, en junio, los jubilados van a cobrar sus haberes y dos extras, entre los que se incluye el bono de $70.000. Esto va a permitir que sea el mes mejor pago para este sector.
Desde ANSES también señalaron que, gracias a estos pagos, en junio no habrá ningún jubilado que cobre menos de $670.000.
ANSES: doble pago extra para jubilados
Según lo estipulado por ANSES, en junio los jubilados van a cobrar con aumento, según la inflación de abril. Además, va a sumar un bono de $70.000 para todos aquellos que cobren la mínima.
Sin embargo, habrá un segundo extra y que se pagará a todos el universo de jubilados. Este se trata del aguinaldo, o primera cuota del aguinaldo, que es la mitad del mejor de los haberes recibidos en los seis primeros meses del año.
Por ejemplo, un jubilado que cobra $700.000, va a recibir un aguinaldo de $350.000, señalaron desde ANSES.
Eso sí, un punto a tener en cuenta a la hora de calcular el aguinaldo es que ANSES no toma el bono de $70.000 a la hora de sacar el cálculo del monto a pagar.
ANSES: fechas de pago a jubilados en junio
Tanto haberes como bono y aguinaldo se pagarán todos juntos, según terminación de DNI, explicaron desde ANSES. Estas son las fechas de pago en junio para todos los jubilados:
Jubilados y pensionados con haberes mínimos
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio (luego del feriado)
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio
Jubilados y pensionados que superan la mínima
- DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio