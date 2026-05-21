Aguinaldo Junio 2026 en Argentina: Cuándo se cobra, fecha límite y cómo saber el monto que se va a cobrar

¿Cuándo se cobra el aguinaldo de junio 2026 en Argentina?

De acuerdo con la legislación laboral vigente en Argentina, específicamente la Ley 27.073, la primera cuota del aguinaldo tiene una fecha límite establecida para su pago.

Fecha límite de pago: Los empleadores tienen tiempo para abonar el SAC de junio hasta el martes 30 de junio de 2026.

Es importante notar que el martes 30 de junio es el último día del mes y la fecha estipulada para la acreditación de los fondos en las cuentas sueldo de los trabajadores registrados.

La ley también contempla un período de gracia de hasta cuatro (4) días hábiles de demora posteriores a la fecha de vencimiento. Debido a esto, el depósito podría retrasarse legalmente hasta el lunes 6 de julio de 2026 en algunos casos.

aguinaldo, fechas de cobro

Cómo calcular el monto del aguinaldo de junio 2026

No necesitás esperar a recibir tu recibo de sueldo para saber cuánto vas a cobrar de aguinaldo este medio año. Podés calcular el monto antes de tiempo con una fórmula sencilla.

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador dentro de cada uno de los semestres. Para la cuota de junio, el período que se audita es el comprendido entre enero y junio de 2026.

Paso a paso para calcular tu aguinaldo:

Revisá tus recibos de sueldo de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026 .

. Identificá cuál fue el mes en el que percibiste el salario más alto (bruto).

(bruto). Dividí ese monto por 2. Ese resultado es tu aguinaldo bruto a cobrar.

Por ejemplo, si tu remuneración más alta en el semestre fue de $1.000.000 (bruto), tu aguinaldo bruto de junio será de $500.000.

En ese sentido, es necesario saber que en la remuneración mensual para el cálculo del aguinaldo se incluyen:

Sueldo básico.

Horas extras trabajadas.

Comisiones.

Antigüedad.

Premios o bonificaciones.

Cualquier concepto remunerativo.

aguinaldo

Cómo calcular el aguinaldo proporcional si trabajaste menos meses

Si no trabajaste los seis meses completos del semestre (por ejemplo, si ingresaste a la empresa en marzo), el aguinaldo se abona de manera proporcional.

Fórmula de aguinaldo proporcional:(Sueldo más alto / 2) x (Días trabajados en el semestre / 180)

O una versión simplificada usando meses: (Sueldo más alto / 12) x Meses trabajados.

Ejemplo proporcional: Si tu sueldo máximo fue $100.000 pero solo trabajaste 3 meses, el cálculo será (100.000 / 12) * 3, lo que da un total de $25.000.

Quiénes cobran el aguinaldo en Argentina

El Sueldo Anual Complementario es un derecho laboral que alcanza a los siguientes grupos: