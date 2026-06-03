Patricia Bullrich, la senadora nacional que preside el bloque de La Libertad Avanza, y parece ser de las pocas que es capaz de marcar diferencias con políticas del presidente Javier Milei, ahora aseguró que antes de avanzar con el recorte del subsidio de Zona Fría, van a escuchar "los reparos de los senadores" y deslizó que estarían dispuestos a acordar cambios.
Bullrich abrió una chance de que Mendoza pueda conservar el beneficio de Zona Fría
La senadora nacional y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich aseguró van a escuchar a los senadores de Mendoza para conservar Zona Fría
La ex ministra de Seguridad, se mostró muy crítica con algunas políticas libertarias, y en su paso por Mendoza contó que el día anterior se había reunido con Javier Milei para explicarle su "objeción de conciencia" para acompañar la decisión del Ejecutivo de retirar el pliego de una postulante a jueza que es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon.
Tan segura estaba de su postura, que hasta puso a disposición su renuncia, pero al parecer Javier Milei no quiso aceptar la posibilidad de que ella dejara de presidir el bloque libertario en el Senado.
Ahora, en medio de una conferencia internacional por ciberseguridad a la que llegó invitada por la ministra Mercedes Rus, Bullrich deslizó una posibilidad de que el proyecto de Zona Fría que impulsa Milei y que le quita el subsidio casi a toda Mendoza se pueda reformar, y sólo esa chance hizo sonreír a varios radicales mendocinos.
"Por la ley de Zona Fría recién empieza el debate, todavía no se conforma ni la comisión, y estamos escuchando los reparos de muchas zonas del país, vamos a analizarlos con cada uno de los senadores para llegar a lo mejor", aseguró la legisladora con llegada a mesa política que rodea al presidente.
Bullrich aclaró que es partidaria de que se vayan menguando los subsidios, pero aclaró que esta ley en particular debe tener solidez técnica y confió que escucharon a los senadores nacionales por Mendoza, en alusión a Rodolfo Suarez y Mariana Juri, "que hicieron pública una posición y estamos escuchando a los senadores del todo el país".
Y cerró con una afirmación que cayó muy bien entre los mendocinos que la rodeaban, entre ellos la vicegobernadora Hebe Casado: "La votación final depende de un acuerdo, y si no llegamos a ese acuerdo, no se vota. Porque hasta ahora todas las leyes que llegaron se modificaron y lo logramos, así es que quédense tranquilos que lo vamos a hacer con responsabilidad".
La posición de los senadores mendocinos y los votos que necesita Zona Fría
Desde este fin de semana, ya sobrevuela la información de que los dos senadores nacionales de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri pretenden rechazar el proyecto de reforma de Zona Fría que impulsa Milei y que ya tiene media sanción de Diputados.
Antes de irse a Londres, el gobernador Alfredo Cornejo les habría dado el aval político para que avancen con las reformas que ellos barajan, de manera tal que Mendoza no se quede sin el subsidio que hoy tienen los usuarios de gas, que va del 30% al 50% según la zona en que residan.
El dato no es menor, porque no serían sólo esos dos radicales los que se oponen abiertamente al proyecto libertario, a ellos se suma el marplatense Maximiliano Abad cerró la puerta.
Y hay quienes dicen que también están en contra la santafesina Carolina Losada y el catamarqueño Flavio Fama. A esto se agrega que, según la prensa de su provincia -que pierde subsidios también- el pampeano David Kroneberger es otro de los que no acompañarán la iniciativa.
Si todos esos votos de socios políticos se cayeran, entonces los libertarios estarían en problemas para lograr la sanción completa del recorte de Zona Fría.