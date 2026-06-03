Bullrich abrió una chance de que Mendoza pueda conservar el beneficio de Zona Fría

frio mendoza zona fria La senadora nacional libertaria, Patricia Bullrich aseguró que antes de avanzar con el recorte de Zona Fría, por la que Mendoza perdería el subsidio, van a escuchar los aportes de los senadores y deslizó que estarían abiertos a incorporar cambios.

Ahora, en medio de una conferencia internacional por ciberseguridad a la que llegó invitada por la ministra Mercedes Rus, Bullrich deslizó una posibilidad de que el proyecto de Zona Fría que impulsa Milei y que le quita el subsidio casi a toda Mendoza se pueda reformar, y sólo esa chance hizo sonreír a varios radicales mendocinos.

"Por la ley de Zona Fría recién empieza el debate, todavía no se conforma ni la comisión, y estamos escuchando los reparos de muchas zonas del país, vamos a analizarlos con cada uno de los senadores para llegar a lo mejor", aseguró la legisladora con llegada a mesa política que rodea al presidente.

Bullrich aclaró que es partidaria de que se vayan menguando los subsidios, pero aclaró que esta ley en particular debe tener solidez técnica y confió que escucharon a los senadores nacionales por Mendoza, en alusión a Rodolfo Suarez y Mariana Juri, "que hicieron pública una posición y estamos escuchando a los senadores del todo el país".

Y cerró con una afirmación que cayó muy bien entre los mendocinos que la rodeaban, entre ellos la vicegobernadora Hebe Casado: "La votación final depende de un acuerdo, y si no llegamos a ese acuerdo, no se vota. Porque hasta ahora todas las leyes que llegaron se modificaron y lo logramos, así es que quédense tranquilos que lo vamos a hacer con responsabilidad".

La posición de los senadores mendocinos y los votos que necesita Zona Fría

Desde este fin de semana, ya sobrevuela la información de que los dos senadores nacionales de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri pretenden rechazar el proyecto de reforma de Zona Fría que impulsa Milei y que ya tiene media sanción de Diputados.

rodolfo suarez mariana juri reforma laboral senado Los dos senadores nacionales de la UCR, Rodolfo Suarez y Mariana Juri, barajan cambios al proyecto libertario para recortar el subsidio de Zona Fría.

Antes de irse a Londres, el gobernador Alfredo Cornejo les habría dado el aval político para que avancen con las reformas que ellos barajan, de manera tal que Mendoza no se quede sin el subsidio que hoy tienen los usuarios de gas, que va del 30% al 50% según la zona en que residan.

El dato no es menor, porque no serían sólo esos dos radicales los que se oponen abiertamente al proyecto libertario, a ellos se suma el marplatense Maximiliano Abad cerró la puerta.

Y hay quienes dicen que también están en contra la santafesina Carolina Losada y el catamarqueño Flavio Fama. A esto se agrega que, según la prensa de su provincia -que pierde subsidios también- el pampeano David Kroneberger es otro de los que no acompañarán la iniciativa.

Si todos esos votos de socios políticos se cayeran, entonces los libertarios estarían en problemas para lograr la sanción completa del recorte de Zona Fría.