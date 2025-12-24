El ex CEO y dueño de bodega Norton la demandó por despido y puede sumarse como acreedor del concurso

Asimismo, notificó al estudio contable Tillar, síndico designado, para que en el plazo de 5 días "tome intervención legal que le corresponde" respecto a la demanda por despido contra la ex bodega de la que fue CEO por 30 años. Una intervención que significa ponderar el crédito que Halstrick reclama legalmente y si corresponde incorporarlo.

Y si bien la demanda de quien fuera presidente del directorio de Norton es la más relevante, no es la única de esas características. A el se sumó quien fuera gerente de Comercio Exterior, Fernando Merlo, también actor de una causa por despido casi en simultáneo.

norton botella bodega

Cómo sigue el concurso de acreedores de bodega Norton

Tras varios remesones que devinieron en el corte de la cadena de pagos a proveedores con cheques sin respaldo por más de $1.440 millones, finalmente la firma tomó la decisión más drástica. El pedido de apertura del concurso de acreedores finalmente fue aceptado por la justicia a principios de diciembre y recayó en el 1er Juzgado Concursal.

Más allá del juicio laboral que marcha en paralelo, la causa caratulada "Bodega Norton por Mega concurso" ya dio sus primeros pasos. Concretamente, trámites de rigor que exige la ley de Concursos y Quiebras.

Pilotear la profunda crisis financiera de la bodega le toca a Tomás Lange, un ejecutivo de larga trayectoria en distintas multinacionales (entre ellas el grupo vitivinícola Pernod Ricard) que asumió el 1 de julio como nuevo CEO de Norton. Fue luego de que la crisis financiera de la centenaria bodega detonara con la salida de Halstrick.

Por lo pronto, una vez designado a los profesionales como síndicos, el martes 9 la firma depositó $13,5 millones en concepto de "gastos de correspondencia y gestiones realizadas". Y entregó sus libros contables al estudio, que a su vez la semana pasada habilitó una cuenta de correo para receptar las solicitudes de verificación de créditos de 2 terabytes, lo que da una pauta de la cantidad de acreedores y los montos reclamados.

El resto del proceso continuará el año 2026. Puntualmente el 6 de abril, plazo impuesto por la jueza para que la sindicatura presente su primer informe sobre la procedencia de los créditos laborales integrantes del concurso.