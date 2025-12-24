Confirmado el precio del dólar el viernes 26 de diciembre cuando los bancos abran

dolar Noticias Argentinas

El precio del dólar en cada banco este viernes 26 de diciembre

Según lo confirmado por cada uno de los bancos, el dólar se venderá en el inicio de las actividades del viernes 26 de diciembre al siguiente precio:

Banco Galicia: $1.475

Banco Nación: $1.475

Banco ICBC: $1.475

Banco BBVA: $1.475

Banco Supervielle: $1.471

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.480

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.475

Banco Santander: $1.475

Brubank: $1.470

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Banco de Comercio: $1.465

Cuánto costará el dólar blue este viernes 26 de diciembre

En tanto, las cuevas confirmaron que el precio del dólar blue este viernes 26 de diciembre será de $1.510, el cual es el precio más alto de la moneda paralela en semanas, al pasar otra vez la barrera de los $1.500 y lograr una diferencia de $35 respecto al dólar que se vende en cada banco.

No obstante, se espera que baje en el caso de que el dólar oficial logre mantener su precio, algo que ha hecho durante todo el mes de diciembre, ya que casi no ha variado el valor con respecto a inicios de mes.