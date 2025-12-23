El dólar oficial y blue cerraron estables en la víspera de Navidad, pero cayeron los financieros

dolar blue (7) El dólar oficial se ofreció a $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación. Foto: archivo

Además, cayeron el dólar turista y el mayorista, aunque en menor medida. Al fin y al cabo, fue una jornada con distintos comportamientos del dólar a diferencia del lunes.

Qué pasó con los dólares financieros

El dólar mayorista, la referencia del mercado y del gobierno a la hora de decidir una intervención en el mercado, llegó a $1.451 producto de otra leve baja. Y se mantiene lejos de la banda cambiaria máxima (actualmente en $1.522,55).

El tipo de cambio informal no acompañó la caída generalizada de los financieros y amplió la brecha con el dólar MEP a unos $25, mientras que recortó su distancia con el Contado con Liquidación (CCL).

En tanto, la brecha con el mayorista llegó a más de 3,7%.

El dólar MEP había bajado a $1.482,6 en el tipo vendedor al mediodía. Pero luego volvió a ceder, para cerrar a $1.480,83. Así acumuló una caída de 1,13% a lo largo de la rueda.

A su vez, el CCL resignó casi $19 (-1,23%). Y de esa forma tocó un piso de $1.528,30 en promedio. El dólar turista alcanzó los $1.917.