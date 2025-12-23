Inicio Economía dólar
El dólar oficial y blue cerraron estables en la víspera de Navidad, pero cayeron los financieros

Tanto el dólar MEP como el CCL cerraron con caídas de más del 1%. Se amplió la brecha entre el dólar blue y el mayorista

Miguel Ángel Flores
Con el dólar oficial y el blue sin cambios, el movimiento de la rueda cambiaria de este martes 23 de diciembre pasó por el mayorista y los financieros. 

En la última rueda antes de los feriados de Nochebuena y Navidad, este martes 23 de diciembre el dólar oficial en el Banco Nación se mantuvo estable en los $1.475. El dólar blue también cerró sin cambios, lo que sin embargo lo alejó de los financieros, que cayeron más de 1%.

Fue una jornada de "paz" pero también de caídas generalizadas. Incluso la cotización oficial del dólar en otros bancos, que habían llegado a $1.480 en la víspera, empardó a la del Nación. Sin embargo, en otros también finalizó estable pero con picos de $1.485 (Patagonia y Macro).

En el caso del dólar blue, no registró cambios y por eso siguió vendiéndose en $1.505 en la city porteña. Y hasta en $1.510 en las cuevas de Mendoza.

El dólar oficial se ofreció a $1.475 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

Además, cayeron el dólar turista y el mayorista, aunque en menor medida. Al fin y al cabo, fue una jornada con distintos comportamientos del dólar a diferencia del lunes.

Qué pasó con los dólares financieros

El dólar mayorista, la referencia del mercado y del gobierno a la hora de decidir una intervención en el mercado, llegó a $1.451 producto de otra leve baja. Y se mantiene lejos de la banda cambiaria máxima (actualmente en $1.522,55).

El tipo de cambio informal no acompañó la caída generalizada de los financieros y amplió la brecha con el dólar MEP a unos $25, mientras que recortó su distancia con el Contado con Liquidación (CCL).

En tanto, la brecha con el mayorista llegó a más de 3,7%.

El dólar MEP había bajado a $1.482,6 en el tipo vendedor al mediodía. Pero luego volvió a ceder, para cerrar a $1.480,83. Así acumuló una caída de 1,13% a lo largo de la rueda.

A su vez, el CCL resignó casi $19 (-1,23%). Y de esa forma tocó un piso de $1.528,30 en promedio. El dólar turista alcanzó los $1.917.

