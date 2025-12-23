El dólar oficial y blue cerraron estables en la víspera de Navidad, pero cayeron los financieros

En la última rueda antes de los feriados de Nochebuena y Navidad, este martes 23 de diciembre el dólar oficial en el Banco Nación se mantuvo estable en los $1.475. El dólar blue también cerró sin cambios, lo que sin embargo lo alejó de los financieros, que cayeron más de 1%.
Fue una jornada de "paz" pero también de caídas generalizadas. Incluso la cotización oficial del dólar en otros bancos, que habían llegado a $1.480 en la víspera, empardó a la del Nación. Sin embargo, en otros también finalizó estable pero con picos de $1.485 (Patagonia y Macro).
En el caso del dólar blue, no registró cambios y por eso siguió vendiéndose en $1.505 en la city porteña. Y hasta en $1.510 en las cuevas de Mendoza.
Además, cayeron el dólar turista y el mayorista, aunque en menor medida. Al fin y al cabo, fue una jornada con distintos comportamientos del dólar a diferencia del lunes.
Qué pasó con los dólares financieros
El dólar mayorista, la referencia del mercado y del gobierno a la hora de decidir una intervención en el mercado, llegó a $1.451 producto de otra leve baja. Y se mantiene lejos de la banda cambiaria máxima (actualmente en $1.522,55).
El tipo de cambio informal no acompañó la caída generalizada de los financieros y amplió la brecha con el dólar MEP a unos $25, mientras que recortó su distancia con el Contado con Liquidación (CCL).
En tanto, la brecha con el mayorista llegó a más de 3,7%.
El dólar MEP había bajado a $1.482,6 en el tipo vendedor al mediodía. Pero luego volvió a ceder, para cerrar a $1.480,83. Así acumuló una caída de 1,13% a lo largo de la rueda.
A su vez, el CCL resignó casi $19 (-1,23%). Y de esa forma tocó un piso de $1.528,30 en promedio. El dólar turista alcanzó los $1.917.