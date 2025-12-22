Inicio Economía dólar
Mercado cambiario

El dólar blue se despegó $30 del oficial, con suba del mayorista y caída de los financieros

Mientras el dólar en Banco Nación cerró a $1.475, el blue sumó $20 para llegar a $1.505. Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
En la antesala de Nochebuena, el dólar oficial siguió estable, pero el dólar blue volvió a subir

Otra vez el dólar oficial se mantuvo estable en $1.475 para la venta en el Banco Nación. Y con un dólar blue que volvió a subir hasta llegar hasta $1.505, la brecha se amplió un poco más al cabo de un lunes 22 de diciembre con altibajos .

Al iniciar una semana de solo 3 jornadas hábiles, el mercado cerró otra jornada mixta. Hubo bajas en los financieros y subas , además del blue ($20), en el dólar mayorista.

En los bancos, el dólar formal llegó a ofrecerse en $1.480 (Patagonia, Ciudad) y hasta por $1.485 (Macro), lo que, como en el caso del paralelo, pudo explicarse parcialmente en el efecto aguinaldo.

El dólar tarjeta, en tanto, que había tocado los $1.917,50 luego del mediodía, escaló a $1.930 sobre el cierre con el 30% de recargo a cuenta de Ganancias incluido.

Qué pasó con el dólar mayorista y los financieros

Lo dicho, el dólar mayorista, la referencia del mercado y para el gobierno en la administración de las bandas cambiarias, tuvo un leve repunte de 0,2%.

Así cerró en un promedio de $1.452, con un tope máximo de las bandas que fija el Banco Central quedó en $1.522,05.

Paralelamente, los financieros registraron bajas no demasiado pronunciadas.

En el caso del dólar MEP, terminó la primera rueda de la semana vendiéndose a un promedio de $1.496 (una caída de $3,70). Y el dólar Contado con Liquidación (CCL) alcanzó los $1.542,90, tras perder $2,50.

