El derrumbe de un techo en Maipú dejó a 7 personas heridas

image Mientras el SEC atendía los heridos, bomberos de Maipú y la policía aseguraron el lugar para evitar más riesgos tras el derrumbe del techo

El aviso hizo que personal policial se desplazara inmediatamente al lugar. Lo mismo una dotación de Bomberos Voluntarios de Maipú y efectivos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

El herido de mayor gravedad sería un hombre que presenta una fractura en uno de sus brazos, aunque según trascendió su vida no corre riesgos.

El resto de los afectados sufrió lesiones de menor consideración. Fueron atendidos por los médicos del SEC en el lugar y en algunos casos trasladados para una mejor evaluación.

Maipú suspendió a la empresa tras el derrumbe

Más allá de asistir a las víctimas, los equipos de rescate trabajaron en el aseguramiento del sector, a fin de evitar nuevos riesgos. Los motivos del derrumbe aún se desconocen, y es parte del trabajo de Policía Científica.

image Afortunadamente, el derrumbe de la estructura sólo dejó a un hombre con fracturas como el caso más grave entre los 7 heridos

Por su parte, como consecuencia del hecho el Municipio de Maipú tomó una medida drástica con la empresa responsable.

"Es una obra en manos de una empresa privada adjudicataria de licitación pública y ya se dispuso la suspensión preventiva de la misma, poniendo en marcha las pericias técnicas correspondientes", informaron desde la comuna.

Además, el municipio se sumó al trabajo de Bomberos y policía, tanto para asegurar el lugar como para investigar las causas del derrumbe. No obstante, no es la única decisión por el momento.

"Se está trabajando en las acciones legales que se tomaran en consecuencia", señalaron, respecto a una demanda contra la compañía constructora por su responsabilidad en el hecho.