Son 14 las fiestas habilitadas para Navidad en Mendoza: controles de alcoholemia y horarios de micros

hernan amat fiestas navidad año nuevo Hernán Amat confirmó que son 14 las fiestas habilitadas hasta el momento para Navidad.

Operativo de seguridad y alcoholemia en las fiestas

“Estamos trabajando de manera mancomunada entre distintos ministerios, con especial atención en los lugares turísticos, donde hay mayor movimiento de personas”, señaló Hernán Amat durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo este lunes.

Si bien los operativos ya comenzaron, el refuerzo principal se desplegará a partir de este martes 23 y se sostendrá hasta la noche del 25 de diciembre, con presencia policial en rutas, accesos y zonas de alta concurrencia.

“Para Navidad vamos a estar todo el día controlando, pero ya desde mañana (martes) a la noche vamos a tener una presencia fuerte en los controles de alcoholemia en toda la provincia”, agregó Amat.

brindis fin de año Se vienen los brindis de fin de año. Foto: Cucinare

El funcionario subrayó una baja sostenida en los índices de alcoholemia positiva: “En el último mes realizamos más de 5.500 controles de alcoholemia, con aproximadamente 200 casos positivos. Estamos en un 3,6% de positividad, cuando en años anteriores superábamos el 8%”.

Por su parte, Alejandro Pozzi, encargado de la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento, informó que los controles sobre fiestas habilitadas se realizarán junto con la Dirección de Seguridad Privada.

Pirotecnia y transporte público en las fiestas

Los controles sobre el uso y comercialización de pirotecnia corresponden a los municipios, en función de sus ordenanzas vigentes.

En cuanto al transporte público, se informó que los días 24 y 31 de diciembre los servicios urbanos y de media y larga distancia circularán con frecuencias de día hábil hasta las 21.30, según cada recorrido.

En tanto, el 25 de diciembre (Navidad) y el 1 de enero (Año Nuevo) funcionarán con frecuencias de un feriado.

hernan amat fiestas habilitadas Gobierno dio a conocer el operativo de seguridad para las fiestas.

Controles náuticos en embalses y ríos para las fiestas

El operativo de seguridad incluye controles de náutica en los principales embalses y ríos de la provincia, con mayor presencia de inspectores, móviles recorriendo los espejos de agua y operativos conjuntos de Bomberos y la Policía de Mendoza.

A partir del 20 de diciembre y durante las fiestas, se controlará que las embarcaciones cuenten con la documentación correspondiente, los elementos de seguridad obligatorios y, en el caso de embarcaciones con motor, el carnet habilitante del conductor. Seguridad recordó que está prohibida la navegación nocturna en todos los espejos de agua de la provincia.

En Mendoza está permitida la práctica de deportes náuticos y el nado únicamente dentro de los perímetros boyados y con la presencia de guardavidas. El nado en aguas abiertas está prohibido en todos los embalses.

accidente en moto el carrizal.jpg Los controles se harán también en embalses y ríos.

“Estos operativos se refuerzan todos los años en esta época, pero durante las fiestas redoblamos los esfuerzos para cuidar la vida de quienes disfrutan del agua y garantizar una convivencia segura en los embalses”, señaló el director de Áreas Protegidas, Iván Funes Pintes. Y agregó: “El control no es solo sancionatorio, sino principalmente preventivo, para evitar accidentes que pueden ser graves o fatales”.

Las infracciones a la normativa de náutica contemplan multas que van desde los $63.000 (150 UF) para faltas leves hasta los 4.200.000 pesos (10.000 UF) para faltas gravísimas, según el valor vigente de la Unidad Fija, fijado en $420.