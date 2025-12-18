¿Por qué las fiestas estresan tu mente? Cómo proteger tu salud y bienestar en esta época del año

navidad estres fiestas freepik (1) El estrés no solo se siente emocionalmente: puede afectar funciones cognitivas como memoria, atención y concentración. Crédito: Freepik.

Según un artículo médico de Verywell Mind, el estrés navideño puede impactar tanto la memoria a corto plazo como la capacidad de concentración en tareas cotidianas.

Especialistas advierten que tanto el estrés crónico (persistente) como los episodios puntuales de presión pueden interferir en la función cerebral, creando fatiga mental, irritabilidad y dificultades para recordar o resolver problemas bajo presión.

Por qué afecta tu salud mental

Durante las fiestas, aumentan factores que elevan los niveles de ansiedad: calendarios apretados, obligaciones sociales, presión por regalos, eventos laborales y planes familiares. Estos estímulos constantes mantienen en alerta a tu cuerpo y mente, liberando hormonas del estrés como el cortisol, lo que puede dificultar el descanso y el enfoque.

navidad estres fiestas freepik (2) Durante las fiestas, aumentan factores que elevan los niveles de ansiedad. Crédito: Freepik.

El impacto no se limita a la temporada: si no se gestiona, este estrés puede dejar secuelas cognitivas que persisten más allá del fin de año.

Ante síntomas persistentes de estrés, ansiedad o malestar emocional, se recomienda buscar asesoramiento profesional.

Estrategias prácticas para cuidar tu salud y bienestar

Planificá con anticipación: organiza eventos y tareas para no sentirte abrumado de último momento.

organiza eventos y tareas para no sentirte abrumado de último momento. Priorizá el descanso: dormir bien ayuda a regenerar memoria y enfoque.

dormir bien ayuda a regenerar memoria y enfoque. Aceptá límites: decir “no” a eventos opcionales protege tu energía.

decir “no” a eventos opcionales protege tu energía. Momentos de calma: prácticas como respiración profunda o mindfulness ayudan a reducir tensiones.

La clave está en reconocer que el estrés de las fiestas es común, pero no inevitable. Con una buena gestión de tus emociones, escuchándote y poniendo límites, podés cuidar tu salud y bienestar y disfrutar de esta época con más equilibrio.