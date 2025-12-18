La única especie de ave con las alas más pequeñas del mundo existe: no vuela y se parece a un kiwi

Además, muy pocas especies animales comparten nombre con frutas o plantas, y muchas menos son las que encima comparten el parecido. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el kiwi es una de las pocas especies de ave que curiosamente guarda un parecido con la fruta que menciona su nombre.

El ave con las alas más pequeñas del mundo existe y no vuela

ave kiwi (1) Los kiwis no vuelan y son pequeñas, del tamaño de una gallina.

Los kiwis constituyen un pequeño género de aves paleognatas, el único que sigue con vida dentro de la familia Apterygidae. Su característica más llamativa es que poseen alas extremadamente pequeñas y atrofiadas, tan reducidas que no cumplen ninguna función para el vuelo y, en la mayoría de los casos, ni siquiera son visibles bajo el plumaje.