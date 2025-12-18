La única especie de ave con las alas más pequeñas del mundo existe: no vuela y se parece a un kiwi

Aunque parezca increíble, existe un ave con las alas más pequeñas del mundo. No vuela, tiene aspecto redondeado, plumaje suave y recuerda a un pequeño mamífero más que a un pájaro tradicional. Se trata del kiwi, un animal único en el planeta y uno de los símbolos naturales más reconocidos de Nueva Zelanda.
Además, muy pocas especies animales comparten nombre con frutas o plantas, y muchas menos son las que encima comparten el parecido. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el kiwi es una de las pocas especies de ave que curiosamente guarda un parecido con la fruta que menciona su nombre.
El ave con las alas más pequeñas del mundo existe y no vuela
Los kiwis constituyen un pequeño género de aves paleognatas, el único que sigue con vida dentro de la familia Apterygidae. Su característica más llamativa es que poseen alas extremadamente pequeñas y atrofiadas, tan reducidas que no cumplen ninguna función para el vuelo y, en la mayoría de los casos, ni siquiera son visibles bajo el plumaje.
A diferencia de otras aves no voladoras como el avestruz o el ñandú, las alas de este pájaro son casi simbólicas, lo que lo convierte en el ave con las alas proporcionalmente más pequeñas del mundo y perdió capacidad de volar a lo largo de millones de años de evolución.
Esto se debe a varios factores, primero que vive en un entorno sin grandes depredadores terrestres (históricamente), por ello adaptó su cuerpo a la vida en el suelo, desarrolló patas fuertes y musculosas y redujo el tamaño de sus alas al mínimo. Esas particularidades hacen que muchos lo confundan visualmente con un animal terrestre antes que con un ave.
CaracterÍsticas de esta ave
- Su tamaño varía entre los 25 y los 55 centímetros de altura
- Pesa entre 1 y 4 kg
- Viven entre 20 y 40 años
- Tiene plumas similares al pelo
- Posee orificios nasales en la punta del pico, algo único entre las aves
- Usa el olfato para encontrar alimento, como los gusanos bajo tierra
- Es nocturno
- Pone uno de los huevos más grandes en relación con su tamaño corporal
- Dentro del género Apteryx existen cinco especies reconocidas, todas endémicas de Nueva Zelanda. Aunque comparten rasgos generales, cada una presenta diferencias de tamaño, color de plumaje y hábitat.
- Varias de estas especies se encuentran amenazadas, principalmente por la introducción de depredadores y la pérdida de su entorno natural.
- Es el único representante vivo de su familia
- El Wiki es una de las aves más primitivas que existen
- Además, es un símbolo cultural y natural de Nueva Zelanda