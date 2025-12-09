El ave más venenosa del mundo: parece inofensivo, pero su plumaje esconde una toxina mortal

El pitohui encapuchado contiene batrachotoxina, la misma toxina extremadamente poderosa que poseen algunas ranas venenosas de América del Sur. Esta sustancia se encuentra en sus plumas, piel e incluso en algunos tejidos internos, lo que convierte al ave en un organismo altamente tóxico para sus depredadores.

Pero lo más curioso es cómo adquiere este veneno. Pues el pitohui no lo produce por sí mismo, sino que lo obtiene de su dieta, principalmente de pequeños escarabajos del género Choresine, que contienen la potente toxina.

Además, los tonos brillantes de esta ave no son casualidad. Su plumaje rojizo y su cabeza negra funcionan como una clara señal de advertencia en la naturaleza, un fenómeno conocido como coloración aposemática. Este llamativo diseño advierte a otros animales de que el ave es peligrosa y debe evitarse.

Embed - https://packaged-media.redd.it/ceu0zhefq0ld1/pb/m2-res_720p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1765285200&s=d03eb46186ff07ff5f24e3a6821b8c5de7d2287d El único ave venenoso conocido en el mundo es el pitohui encapuchado de Papua, Nueva Guinea. El veneno se encuentra en su piel y plumas.

Si bien esta ave es venenosa, no suele representar un peligro serio para las personas. El contacto directo con sus plumas puede causar irritación, hormigueo o adormecimiento, pero rara vez genera complicaciones mayores. Aunque manipularlo sin protección no es recomendable.

Curiosidades de esta ave