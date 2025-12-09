El ave más venenosa del mundo: parece inofensivo, pero su plumaje esconde una toxina mortal

En el planeta existe cientos de especies de aves, sin embargo, hay una en particular que ha sorprendido a científicos y amantes de la naturaleza porque ostenta un récord asombroso: es una de las pocas aves venenosas conocida en el mundo. Se trata del pitohui encapuchado (Pitohui dichrous), un pájaro originario de Papúa Nueva Guinea.
En las profundidades de una jungla, un increíble hallazgo abrió una de las líneas de investigación más intrigantes en la biología de las aves. Se trata de un animal que no sorprende ni llama la atención por su vuelo ni por su canto, sino por su imponente veneno que esconde entre sus alas.
El ave más venenosa del mundo: su plumaje esconde una toxina mortal
Lo cierto es que no fue hasta la década de 1990 cuando investigadores occidentales confirmaron la toxicidad de esta ave. Un estudiante de posgrado en la Universidad de Chicago, realizaba una expedición en Nueva Guinea. Durante sus estudios fue arañado en los labios por un ejemplar de plumaje negro y naranja. Luego noto entumecimiento y ardor en la piel, síntomas típicos de envenenamiento por neurotoxinas.
El pitohui encapuchado contiene batrachotoxina, la misma toxina extremadamente poderosa que poseen algunas ranas venenosas de América del Sur. Esta sustancia se encuentra en sus plumas, piel e incluso en algunos tejidos internos, lo que convierte al ave en un organismo altamente tóxico para sus depredadores.
Pero lo más curioso es cómo adquiere este veneno. Pues el pitohui no lo produce por sí mismo, sino que lo obtiene de su dieta, principalmente de pequeños escarabajos del género Choresine, que contienen la potente toxina.
Además, los tonos brillantes de esta ave no son casualidad. Su plumaje rojizo y su cabeza negra funcionan como una clara señal de advertencia en la naturaleza, un fenómeno conocido como coloración aposemática. Este llamativo diseño advierte a otros animales de que el ave es peligrosa y debe evitarse.
Si bien esta ave es venenosa, no suele representar un peligro serio para las personas. El contacto directo con sus plumas puede causar irritación, hormigueo o adormecimiento, pero rara vez genera complicaciones mayores. Aunque manipularlo sin protección no es recomendable.
Curiosidades de esta ave
- El pitohuí bicolor (Pitohui dichrous) es una especie de ave paseriforme de la familia Oriolidae endémica de Nueva Guinea
- Debe su nombre a su plumaje negro y anaranjado
- Mide entre 22 y 23 cm y pesa entre 65 y 76 g
- Su patrón de colores sirve como una señal de alerta para sus depredadores, pues tanto sus plumas como su piel, presentan una potente neurotoxina llamada homobatracotoxina
- Suelen construir sus nidos a unos 2 m de altura por encima del suelo, suelen tener forma de copa y pueden alojar de entre 2 a 4 pichones.