Inicio Sociedad Ave
Animales

El ave prehistórico que está presente entre los humanos desde hace más de 3.000 años y le gana al perro

Se dio a conocer que en realidad los perros y los gatos no son los primeros en acompañar al humano, sino que un ave lo hace desde mucho antes

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
El ave prehistórico que está presente entre los humanos desde hace más de 3.000 años y le gana al perro. Fuente Canva

El ave prehistórico que está presente entre los humanos desde hace más de 3.000 años y le gana al perro. Fuente Canva

Los animales siempre han acompañado al ser humano, no por nada son el mejor amigo del hombre y si bien se creía que ese compañero era el perro; un estudio reveló que no. La investigación pone el foco en un ave que hoy ya pasa desapercibida en muchas ciudades.

Se trata de un ave que está junto a los humanos hace 3400 años y que en aquel tiempo habían avanzado hacia la domesticación: las palomas.

ave, paloma, humanos
Los humanos y las palomas tienen una relaci&oacute;n que viene de una larga historia y sin duda, esta ave destron&oacute; a los perros. Fuente Canva

Los humanos y las palomas tienen una relación que viene de una larga historia y sin duda, esta ave destronó a los perros. Fuente Canva

Las palomas: las aves prehistóricas que están presente entre los humanos desde hace más de 3.000 años

Las palomas hoy forman parte de cualquier paisaje, se ven en ciudades y espacios urbanos. Su relación con el hombre no es de ahora, sino que vienen de hace mucho tiempo. Cuenta la historia que las palomas fueron domesticadas por los egipcios en Mesopotamia 10.000 años atrás. En un principio para alimentarse de ellas y una vez que el consumo de aves mutó a aves de corral, las palomas formaron plagas que, hasta el día de hoy, siguen siendo tema de preocupación en muchas sociedades.

En este sentido, un estudio científico encontró huesos de aves pertenecientes a la especie Columba livia, más conocida como paloma común en Hala Sultan Tekke, una ciudad portuaria de la Edad del Bronce ocupada entre 1650 y 1150 antes de Cristo. Es un hallazgo que demostró esta ave tenía una alimentación emparentada con el humano que habitaba allí, por ende da a entender la relación entre ellos y las palomas.

ave, paloma, humanos, antiguedad
Un estudio permiti&oacute; reconstruir una convivencia mucho m&aacute;s antigua entre humanos y palomas, ya que compart&iacute;an alimento y entorno con las personas hace unos 3.400 a&ntilde;os. Fuente Muy Interesante

Un estudio permitió reconstruir una convivencia mucho más antigua entre humanos y palomas, ya que compartían alimento y entorno con las personas hace unos 3.400 años. Fuente Muy Interesante

Con esa evidencia se cree que las palomas ya eran criadas y semidomesticadas hacia el 1400 antes de Cristo marcando una relación cercana con los humanos en casi mil años en el Mediterráneo oriental. Esto desmiente de cierta forma la creencia de que las palomas domesticadas procedían de la Grecia helenística y estaban fechadas entre 323 y 265 antes de Cristo.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar