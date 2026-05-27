El ave prehistórico que está presente entre los humanos desde hace más de 3.000 años y le gana al perro

Las palomas: las aves prehistóricas que están presente entre los humanos desde hace más de 3.000 años

Las palomas hoy forman parte de cualquier paisaje, se ven en ciudades y espacios urbanos. Su relación con el hombre no es de ahora, sino que vienen de hace mucho tiempo. Cuenta la historia que las palomas fueron domesticadas por los egipcios en Mesopotamia 10.000 años atrás. En un principio para alimentarse de ellas y una vez que el consumo de aves mutó a aves de corral, las palomas formaron plagas que, hasta el día de hoy, siguen siendo tema de preocupación en muchas sociedades.

En este sentido, un estudio científico encontró huesos de aves pertenecientes a la especie Columba livia, más conocida como paloma común en Hala Sultan Tekke, una ciudad portuaria de la Edad del Bronce ocupada entre 1650 y 1150 antes de Cristo. Es un hallazgo que demostró esta ave tenía una alimentación emparentada con el humano que habitaba allí, por ende da a entender la relación entre ellos y las palomas.

ave, paloma, humanos, antiguedad Un estudio permitió reconstruir una convivencia mucho más antigua entre humanos y palomas, ya que compartían alimento y entorno con las personas hace unos 3.400 años. Fuente Muy Interesante

Con esa evidencia se cree que las palomas ya eran criadas y semidomesticadas hacia el 1400 antes de Cristo marcando una relación cercana con los humanos en casi mil años en el Mediterráneo oriental. Esto desmiente de cierta forma la creencia de que las palomas domesticadas procedían de la Grecia helenística y estaban fechadas entre 323 y 265 antes de Cristo.