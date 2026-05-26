El pequeño municipio de Argentina que evitó la extinción de una de las aves más raras del mundo

Sin embargo, en el pequeño municipio de San Pedro comenzó a surgir una historia inesperada de conservación. Allí, vecinos, docentes, guardaparques y científicos transformaron al loro pecho vinoso en un símbolo local y en el centro de un esfuerzo comunitario que hoy resulta clave para evitar la extinción de esta ave.

Está ave, reconocido por el tono rojizo violáceo que cubre parte de su pecho, depende casi por completo de la selva paranaense para sobrevivir. Necesita árboles viejos y de gran tamaño donde pueda anidar, algo cada vez más escaso por la expansión agrícola y la tala. Durante mucho tiempo, muchas personas ni siquiera sabían que convivían con una especie críticamente amenazada.

_el loro pecho vinoso (2)

El pueblo de Argentina que se unió para salvar al loro pecho vinoso

Eso empezó a cambiar cuando organizaciones ambientales y especialistas comenzaron a trabajar junto a las comunidades locales. En escuelas rurales se impulsaron programas educativos, se instalaron cajas nido artificiales y se promovió el monitoreo constante de las aves. Poco a poco, el ave dejó de ser visto como un animal más del monte y pasó a convertirse en parte de la identidad de la región.

Uno de los aspectos más importantes del proyecto fue involucrar directamente a la población local. En lugar de imponer medidas externas, la conservación se construyó desde el territorio. Vecinos comenzaron a proteger árboles utilizados para nidificar y a denunciar casos de captura ilegal. Incluso algunos productores rurales adaptaron prácticas para reducir el impacto sobre el hábitat natural.

Los resultados empezaron a notarse con el tiempo. Aunque la especie continúa en peligro, distintos monitoreos registraron una recuperación lenta pero alentadora en ciertas áreas de Misiones. Cada nueva pareja reproductiva representa una señal de esperanza para un ave cuya desaparición parecía inevitable hace apenas algunos años.