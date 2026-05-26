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Nuevos cambios para renovar el Certificado Único de Discapacidad desde mayo del 2026

Te explicamos el paso a paso (y los documentos a presentar) para poder obtener el Certificado Único de Discapacidad en Argentina

Paula Alonso
Por Paula Alonso [email protected]
Paso a paso para obtener el CUD en Argentina

Paso a paso para obtener el CUD en Argentina

Gracias al Certificado Único de Discapacidad, también conocido como CUD, las personas con discapacidad pueden acceder a beneficios de salud, educación, transporte y demás todos los días en cualquier lugar del país.

Sin embargo, en los últimos años se han producido muchos cambios en la forma en el paso a paso a realizar para su solicitud y la tramitación del Certificado Único de Discapacidad. En la siguiente nota te diremos cuáles son los últimos requisitos que se solicitan para poder solicitarlo.

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El Certificado Único de Discapacidad tiene validez en todo el país.

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Certificaco Único de Discapacidad?

Para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones de discapacidad:

  • Intelectual y Mental
  • Visual
  • Motor
  • Auditivo
  • Respiratorio
  • Cardiovascular
  • Renal urológico
  • Digestivo / Hepático
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Para poder solicitar el CUD, es de vital importante presentar certificados m&eacute;dicos que avalen la discapacidad.&nbsp;

Para poder solicitar el CUD, es de vital importante presentar certificados médicos que avalen la discapacidad.

Estas condiciones deben estar verificadas por un certificado médico, el cual tendrá que ser presentado en una Junta Evaluadora. Luego, la Junta le anunciará a la persona interesada si puede obtener el CUD o no.

¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en Argentina?

  • Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla.
  • Selecciona la opción “Mis Documentos”.
  • Elige el recuadro donde dice “Mi Salud”. Allí podrás solicitar tu Certificado Único de Discapacidad.

Entre los documentos o certificados que pueden solicitarte en cualquier momento del trámite se encuentran:

  • Fotocopia de DNI.
  • Fotocopia de CUIL.
  • Fotocopia de estudios complementarios, como por ejemplo: informes, historial clínico, radiografías, audiometrías y diferentes estudios dependiendo del diagnóstico. (Solo serán válidos aquellos estudios de hasta 12 meses de antigüedad)
  • Certificado médico original con diagnóstico del MÉDICO TRATANTE. (diagnóstico, tratamiento, medicación, rehabilitación, equipamiento necesario).
  • Planillas complementarias (dependiendo del diagnóstico).
  • Fotocopia de partida de nacimiento (si es menor de 16 años).
  • Fotocopia de DNI de madre o padre (si es menor de 16 años).
  • En caso de renovación, también se requiere el certificado vencido o pronto a vencer.

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