Nuevos cambios para renovar el Certificado Único de Discapacidad desde mayo del 2026

¿Cuáles son los requisitos para solicitar el Certificaco Único de Discapacidad?

Para poder solicitar el Certificado Único de Discapacidad, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones de discapacidad:

Intelectual y Mental

Visual

Motor

Auditivo

Respiratorio

Cardiovascular

Renal urológico

Digestivo / Hepático

Discapacidad (2) Para poder solicitar el CUD, es de vital importante presentar certificados médicos que avalen la discapacidad.

Estas condiciones deben estar verificadas por un certificado médico, el cual tendrá que ser presentado en una Junta Evaluadora. Luego, la Junta le anunciará a la persona interesada si puede obtener el CUD o no.

¿Cómo solicitar el Certificado Único de Discapacidad en Argentina?

Ingresar a la aplicación o página web de Mi Argentina con CUIL y contraseña. En caso de que no tengas una cuenta, deberás crearla.

Selecciona la opción “Mis Documentos”.

Elige el recuadro donde dice “Mi Salud”. Allí podrás solicitar tu Certificado Único de Discapacidad.

Entre los documentos o certificados que pueden solicitarte en cualquier momento del trámite se encuentran: