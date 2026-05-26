El lunes 25 de mayo por la noche se llevó a cabo una gala en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires, donde la modelo misionera Tamara Rogouski, de 28 años, se consagró Miss Universo Argentina 2026. La joven se impuso entre 31 candidatas de todo el país, y cumplió su sueño.
Quién es Tamara Rogouski, la misionera que fue coronada Miss Universo Argentina 2026
La joven oriunda de Puerto Iguazú representará al país en la gran final de Miss Universo 2026 que se celebrará en Puerto Rico
La misionera ganó el derecho de representar a la Argentina en la 75° edición del certámen mundial, que se desarrollará en noviembre en Puerto Rico. En segundo lugar quedó Daiana Pereyra, representante de La Pampa.
"Estoy con todas las emociones a flor de piel. Casi que no tengo palabras. Es un orgullo inmenso. Fue un camino de mucho trabajo, de mucha dedicación y compromiso. Sé que Dios está obrando y tiene un propósito muy grande a través de este camino que estoy haciendo", dijo emocionada al recibir la corona.
La nueva Miss Universo Argentina 2026
Tamara cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la moda, donde trabaja como modelo desde los 12 años. Tiene experiencia en pasarelas en Argentina y Paraguay. Además, es Licenciada en Marketing, coach ontológico y mamá de Sophi.
Durante la ceremonia, la misionera se quedó con el reconocimiento a "mejor rostro". Además, no solo destacó por su presencia, sino también por el mensaje inspirador que compartió durante la competencia.
"A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños", dijo Rogouski en su discurso.
Además, agregó: "No esperen el momento perfecto. Empiecen hoy. Porqué yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos".
El certamen
La ceremonia Miss Universo Argentina 2026 fue conducida por el periodista Giuliano Fessia y tuvo un jurado variado. Algunos de los integrantes fueron la ex Gran Hermano Coti Romero, el periodista Gustavo Méndez, y ex reinas de belleza. Ellos fueron los encargados de evaluar a las participantes en entrevistas, pasarela y representaciones artísticas.