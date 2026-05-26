Quién es Tamara Rogouski, la misionera que fue coronada Miss Universo Argentina 2026

Embed - Jorge Ramirez on Instagram: "Hoy no solo llevás una banda. Llevás una historia, una voz y el compromiso de representar con propósito. Y si este momento deja algo, que sea esto: que los sueños sí se cumplen… pero primero te transforman. Disfrutá este instante, @tamara.rogouski Porque algunas noches no marcan un final… marcan el comienzo de todo. Makeup and Hair @jorgeramirezsty Vestido @dheygalaviz Crown @saltrez Banda @marain.johana Director @directorkeno @muargentinaof" View this post on Instagram

La nueva Miss Universo Argentina 2026

Tamara cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la moda, donde trabaja como modelo desde los 12 años. Tiene experiencia en pasarelas en Argentina y Paraguay. Además, es Licenciada en Marketing, coach ontológico y mamá de Sophi.

Durante la ceremonia, la misionera se quedó con el reconocimiento a "mejor rostro". Además, no solo destacó por su presencia, sino también por el mensaje inspirador que compartió durante la competencia.

"A los jóvenes quiero decirles algo que aprendí en la vida. Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien. Por eso estoy acá, no solo por mi sueño, sino también para recordarles que ustedes también pueden cumplir los sueños", dijo Rogouski en su discurso.

Miss Universo Argentina Tamara Rogouski fue coronada Miss Universo Argentina 2026.

Además, agregó: "No esperen el momento perfecto. Empiecen hoy. Porqué yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo. Porque cuando como jóvenes descubrimos quiénes somos, dejamos de buscar aprobación afuera y empezamos a transformarnos en quienes queremos".

El certamen

La ceremonia Miss Universo Argentina 2026 fue conducida por el periodista Giuliano Fessia y tuvo un jurado variado. Algunos de los integrantes fueron la ex Gran Hermano Coti Romero, el periodista Gustavo Méndez, y ex reinas de belleza. Ellos fueron los encargados de evaluar a las participantes en entrevistas, pasarela y representaciones artísticas.