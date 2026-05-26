San Martín vivió en este 25 de Mayo una verdadera fiesta patria. Más de 20 mil personas participaron del tradicional desfile organizado por la Municipalidad, que recorrió la avenida principal del departamento y culminó frente al Museo Las Bóvedas, en una tarde marcada por el fervor popular, el color y la emoción.
Un gran desfile por el 25 de Mayo en San Martín convocó a más de 20 mil personas en las calles
Familias, escuelas, ballets y hasta aviones protagonizaron una multitudinaria jornada cargada de tradición y color sobre la avenida principal de San Martín
Encabezado por el intendente Raúl Rufeil, el desfile cívico, escolar, militar y policial reunió a cientos de instituciones y vecinos que colmaron las calles para acompañar una de las celebraciones patrias más convocantes de Mendoza.
La actividad comenzó a las 15 con la participación de los jardines maternales de la comuna de San Martín y continuó con el paso de escuelas de todo el departamento, que fueron ampliamente aplaudidas por el público.
La sorpresa: show áereo en medio del desfile
“Es una alegría enorme estar presente en este desfile, que se ha convertido en el más importante de Mendoza. Estoy muy emocionado porque la gente participa”, expresó Rufeil mientras recibía un chocolate caliente que entregaba el Ejército.
También desfilaron en el 216º aniversario del 25 de Mayo ex combatientes de Malvinas, cadetes del Liceo Militar, efectivos de Gendarmería, Policía de Mendoza, Bomberos y vehículos del Ejército Argentino.
Uno de los momentos más celebrados fue el sobrevuelo de aviones del Aeroclub San Martín, que sorprendió a grandes y chicos en pleno desfile.
Chocolate caliente y sopaipillas para celebrar el 25 de Mayo
El intendente Raúl Rufeil compartió el palco oficial junto a la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; los intendentes Mario Abed (Junín) y Ulpiano Suarez (Ciudad de Mendoza); legisladores provinciales y funcionarios municipales.
La celebración concluyó con un tradicional chocolate patrio acompañado por sopaipillas ofrecido por el Ejército Argentino, que reunió a miles de vecinos en el predio de Las Bóvedas.
“Es un desfile muy lindo. Los chicos de las escuelas están muy bien y también los soldados del Ejército”, comentó Mabel, una de las tantas vecinas que disfrutaron de la jornada en las calles céntricas de San Martín.