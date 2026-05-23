Una Argentina revolucionaria: la verdad sobre lo que pasó aquel 25 de mayo en Buenos Aires

Cada 25 de mayo, los argentinos celebramos la Revolución de Mayo de 1810, pero detrás de las escarapelas, los actos escolares y el locro hay una historia y datos que capaz no te contaron.

Los dos más importantes tienen que ver con cómo estaba el día y con los paraguas. Sí, con los paraguas. A todos nos enseñaron que el 25 de mayo fue un día en el que hubo una multitud reunida en la Plaza de la Victoria, pero la realidad es otra. El clima en Buenos Aires ese viernes dio de qué hablar.

Hubo un frío invernal y una llovizna constante que empezó en la madrugada. Eso hizo que en realidad no asistiera tanta gente por el simple hecho de que, como las calles de la ciudad no estaban asfaltadas, el camino se llenó de lodo gracias a la tierra y el agua de las intensas lloviznas.

El segundo dato tiene como protagonista a los paraguas, se creía que la plaza estaba llena de personas que los usaban, pero la realidad estaba muy lejos de eso. El paraguas no era para nada cotidiano ni de uso masivo como quizá sí lo es hoy; era más bien un objeto de lujo que se importaba desde Europa y que, por supuesto, había que pagar aranceles altos y que venía con un costo elevado para las clases populares.

Así que la verdad aduanera y la situación económica del Virreinato eran totalmente diferentes a lo que se suele mostrar cuando se habla del 25 de mayo y la Revolución.

bandera argentina Todos los 25 de mayo, recordamos la Revolución de Mayo: el inicio del primer gobierno patrio. Fuente Canva

Otras curiosidades de una Buenos Aires revolucionaria