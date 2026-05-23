Cuánto cuesta un velorio completo en Argentina y por qué los precios llegan a los $30 millones

Despedir a un ser querido se ha transformado en un dolor de cabeza financiero en la Argentina actual. Los precios de los velorios registrados en el sector muestran una disparidad asombrosa, con presupuestos que arrancan desde el millón de pesos desde lo más económico hasta la impactante cifra de los treinta millones.
Por nombrar algún ejemplo rápido hay que decir que, si la familia decide sumar una ceremonia de pocas horas para el último adiós, los precios básicos en Argentina se elevan inmediatamente por encima de $1.149.000 pesos, dependiendo de si el destino final es un cementerio público o un parque privado.
Cuánto cuesta un velorio completo en la Argentina
La gran pregunta que muchos se hacen es cómo un velorio puede llegar a costar $30.000.000 de pesos. La respuesta está en la personalización y en la exclusividad de los materiales.
El mercado premium ofrece ataúdes importados fabricados con maderas nobles y metales pesados, que por sí mismos oscilan entre los 20 millones de pesos. A esto se le suman salas velatorias con servicios de catering gourmet, seguridad privada, florería de alta gama y traslados internacionales complejos.
Pero volviendo a las opciones más económicas, las personas tienen que saber que, a los costos de ceremonia y cementerio, los familiares del fallecido deben hacer frente a los costos de mantenimiento, cochería y las tasas municipales.
Por todo esto, y ante la crisis económica que atraviesa a Argentina, la opción más económica pasa a ser una: la cremación directa sin velorio.
Este servicio base, que incluye el retiro del cuerpo, un ataúd estándar y los trámites de rigor, ronda actualmente los $955.000 pesos, número que no está tan distanciado del servicio de velorio más barato.
Cómo evitar un gasto repentino
Pagar un sepelio de un momento para el otro representa una de las cargas financieras más complejas para cualquier familia, pero lo cierto es que también hay formas de costear este gasto para que así no sea.
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Planes de previsión familiar: es una modalidad en auge en el mercado de precios actual. Consiste en pagar una pequeña cuota mensual en pesos de forma anticipada. Al momento del fallecimiento, el servicio básico ya está completamente cubierto, congelando el valor frente a la inflación.
Subsidio de Contención Familiar de ANSES: el Estado nacional brinda una asistencia económica (históricamente conocida como subsidio por sepelio) destinada a los herederos o a la persona que demuestre haber pagado los gastos fúnebres de jubilados, pensionados o beneficiarios de ciertas prestaciones de ANSES.
Cobertura de sindicatos y mutuales: gran parte de los trabajadores bajo convenio o afiliados a mutuales cuentan con el servicio de sepelio gratuito o un reintegro importante como beneficio gremial, lo que reduce los costos drásticamente a las familias asociadas.