Cuánto cuesta un velorio completo en Argentina y por qué los precios llegan a los $30 millones

Cuánto cuesta un velorio completo en la Argentina

La gran pregunta que muchos se hacen es cómo un velorio puede llegar a costar $30.000.000 de pesos. La respuesta está en la personalización y en la exclusividad de los materiales.

El mercado premium ofrece ataúdes importados fabricados con maderas nobles y metales pesados, que por sí mismos oscilan entre los 20 millones de pesos. A esto se le suman salas velatorias con servicios de catering gourmet, seguridad privada, florería de alta gama y traslados internacionales complejos.

velorio, historia La opción más económica pasa a ser la cremación sin velorio.

Pero volviendo a las opciones más económicas, las personas tienen que saber que, a los costos de ceremonia y cementerio, los familiares del fallecido deben hacer frente a los costos de mantenimiento, cochería y las tasas municipales.

Por todo esto, y ante la crisis económica que atraviesa a Argentina, la opción más económica pasa a ser una: la cremación directa sin velorio.

Este servicio base, que incluye el retiro del cuerpo, un ataúd estándar y los trámites de rigor, ronda actualmente los $955.000 pesos, número que no está tan distanciado del servicio de velorio más barato.

Cómo evitar un gasto repentino

Pagar un sepelio de un momento para el otro representa una de las cargas financieras más complejas para cualquier familia, pero lo cierto es que también hay formas de costear este gasto para que así no sea.