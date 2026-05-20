Qué días conforman el fin de semana XL por el feriado del 25 de mayo en Argentina

Feriados 2026: qué días conforman el fin de semana largo

Este año, el feriado inamovible que conmemora el Día de la Revolución de Mayo cae en día lunes. De esta manera, se acopla de forma natural al fin de semana, conformando un bloque de tres días consecutivos de descanso.

En concreto, el cronograma del fin de semana queda estructurado de la siguiente manera con el feriado:

Sábado 23 de mayo: día no laborable clásico.

Domingo 24 de mayo: día no laborable clásico.

Lunes 25 de mayo: feriado nacional inamovible.

Para quienes trabajan de lunes a viernes en Argentina, el descanso comenzará al finalizar la jornada del viernes 22 y se extenderá hasta la mañana del martes 26, momento en que se retomará la actividad habitual.

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Locro, pastelitos y turismo por el feriado

Más allá del descanso, el 25 de mayo tiene un sabor especial. Es el fin de semana por excelencia para que las ollas populares y las cocinas familiares se llenen de locro, empanadas y pastelitos, combatiendo los primeros fríos intensos del otoño que ya se hacen sentir.

Para el sector turístico de Mendoza y del resto del país, este finde XL representa una inyección económica vital. Se espera un intenso movimiento en los principales destinos de montaña, bodegas y rutas gastronómicas, ya que tres días son el margen de tiempo ideal para el llamado "turismo de cercanía" o miniturismo.

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Feriados 2026: lo que tenés que saber sobre los servicios

Como es habitual durante los feriados nacionales, es importante recordar que durante el lunes 25 de mayo regirá el esquema de servicios reducidos:

Transporte público: circulará con frecuencias de día domingo.

Comercio: la apertura dependerá de cada empleador, debiendo abonar jornada doble a quienes presten servicio, según la Ley de Contrato de Trabajo.

Bancos y administración pública: permanecerán cerrados.

Hospitales: solo mantendrán guardias y atención de emergencias.

¡A preparar las escarapelas y armar los planes! El primer gran descanso de la temporada fría ya está a la vuelta de la esquina.