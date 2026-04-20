Cómo hacer empanadas de carne caseras: la receta tradicional para chuparse los dedos

Hay aromas que tienen el poder de hacernos viajar en el tiempo. El perfume del comino mezclándose con la cebolla dorada en la olla es el pasaje directo a la cocina de nuestras abuelas. Las empanadas de carne no es solo una receta en nuestro recetario nacional; es un ritual, una excusa para el encuentro y un motivo de orgullo.
Aunque cada provincia defiende a capa y espada su versión (con pasas, con papa, picantes o suaves), hay reglas de oro que atraviesan cualquier frontera provincial. Hoy, revelamos los secretos para lograr esas empanadas de carne gloriosas: de masa crocante por fuera y relleno tan jugoso que obliga a "abrir las piernas" para no mancharse al primer bocado.
Receta de empanadas de carne, ingredientes
La clave del éxito de la receta de empanadas radica en la proporción y la calidad de los ingredientes. Para preparar 2 docenas de empanadas, vas a necesitar:
Para el picadillo (relleno)
- 1 kg de carne: puede ser molida especial o, para los puristas, cortada a cuchillo (cortes como bola de lomo, roast beef o cuadrada son ideales).
- 1,5 kg a 2 kg de cebolla: el gran secreto de la jugosidad está acá. La cebolla debe superar o al menos igualar la cantidad de carne.
- 200 g de grasa de pella o manteca: fundamental para el sabor tradicional.
- Condimentos estrella: 1 cucharada generosa de pimentón dulce, 1 cucharadita de comino (¡no puede faltar!), ají molido a gusto, sal y pimienta negra.
- Para el armado: 4 huevos duros picados y un puñado de aceitunas verdes descarozadas.
Para la masa
- Si el tiempo apremia, 24 discos de masa comprados (preferentemente hojaldrados o para horno).
- Tip casero: Si te animás a hacerla, necesitás 1 kg de harina de trigo, 200 g de grasa fundida, 1 taza de agua tibia y una cucharada de sal gruesa diluida en el agua.
Receta de empanadas de carne, ingredientes
- La cocción de la cebolla: en una olla amplia (si es de hierro, mejor), derretir la grasa a fuego medio. Agregar la cebolla picada bien chiquita y rehogar hasta que quede transparente. Este paso requiere paciencia; la cebolla no debe dorarse en exceso, sino "sudar" para soltar sus jugos.
- La incorporación de la carne: subir un poco el fuego y agregar la carne. Mezclar bien para que cambie de color de manera uniforme. Es vital no cocinar la carne por completo en este punto, ya que terminará su cocción en el horno. Retirar del fuego.
- El arte de condimentar: fuera de la hornalla, llega el momento de la magia. Incorporar la sal, la pimienta, el pimentón, el ají molido y el comino. Mezclar todo con cuidado.
- El secreto de la abuela: el picadillo debe enfriarse por completo antes de armar las empanadas. Lo ideal es dejarlo reposar en la heladera de un día para el otro. Esto hace que los jugos se solidifiquen, facilitando el armado y garantizando la explosión de sabor en el horno.
- El armado y el repulgue: tomar un disco de masa, colocar una cucharada generosa del picadillo frío en el centro. Coronar con un poco de huevo duro picado y una aceituna. Humedecer ligeramente los bordes de la masa con agua, cerrar presionando para sacar el aire y hacer el tradicional repulgue (entre 13 y 15 pliegues es la marca de un experto).
- Horno ardiente: colocar las empanadas en una asadera apenas engrasada. Si se desea un color dorado brillante, pintarlas con huevo batido. Llevar a un horno precalentado a temperatura máxima (220°C a 250°C) durante unos 12 a 15 minutos, o hasta que estén bien doradas. Un horno bien caliente sella la masa rápido y evita que los jugos se escapen.