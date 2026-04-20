Cómo hacer empanadas de carne caseras: la receta tradicional para chuparse los dedos

Aunque cada provincia defiende a capa y espada su versión (con pasas, con papa, picantes o suaves), hay reglas de oro que atraviesan cualquier frontera provincial. Hoy, revelamos los secretos para lograr esas empanadas de carne gloriosas: de masa crocante por fuera y relleno tan jugoso que obliga a "abrir las piernas" para no mancharse al primer bocado.

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Receta de empanadas de carne, ingredientes

La clave del éxito de la receta de empanadas radica en la proporción y la calidad de los ingredientes. Para preparar 2 docenas de empanadas, vas a necesitar: