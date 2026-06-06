Cómo hacer asado banderita dorado y crocante: la receta del corte de carne preferido por los carniceros

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Receta de asado banderita a la parrilla, preparación

Con cortes de cocción tan corta, la calidad de la carne queda completamente al descubierto. No hay marinadas extensas que valgan; el éxito depende de unos pocos pasos previos muy precisos.

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Atemperar: el error más común es pasar la carne de la heladera directo a la parrilla . El banderita debe reposar a temperatura ambiente al menos 30 minutos antes. Si entra frío al calor intenso, se arrebata, se contrae y queda duro.

de la heladera directo a la . El banderita debe reposar a temperatura ambiente al menos 30 minutos antes. Si entra frío al calor intenso, se arrebata, se contrae y queda duro. La sal: al ser tan fino, absorbe los condimentos rápidamente. Lo ideal es utilizar sal parrillera (de grano medio) justo al momento de poner la carne en los fierros. La sal fina penetra demasiado rápido y lo seca, mientras que la gruesa puede no llegar a disolverse en tan poco tiempo.

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Receta de asado banderita a la parrilla, paso a paso

La regla de oro para este corte de carne es el fuego vivo. Olvidate del rescoldo suave y la cocción paciente; el banderita necesita un golpe térmico fuerte.

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Preparar la cama de brasas: generá un fuego intenso. Para medirlo, colocá la mano a la altura de la parrilla (unos 15 centímetros por encima de los fierros); si aguantás el calor por apenas 3 o 4 segundos, la temperatura es la correcta.

(unos 15 centímetros por encima de los fierros); si aguantás el calor por apenas 3 o 4 segundos, la temperatura es la correcta. Limpieza extrema: antes de colocar la carne , asegurate de que los fierros estén impecables y bien calientes para lograr esa "costra" inicial sin que la carne se pegue.

, asegurate de que los fierros estén impecables y bien calientes para lograr esa "costra" inicial sin que la se pegue. Primer contacto: acomodá las tiras extendidas sobre la parrilla . Vas a escuchar un siseo fuerte; es la grasa comenzando a fundirse. Salá la cara que queda hacia arriba.

. Vas a escuchar un siseo fuerte; es la grasa comenzando a fundirse. Salá la cara que queda hacia arriba. El momento de dar vuelta: dejalo cocer sin moverlo. Pasados unos 5 a 7 minutos, vas a notar que en la superficie superior empiezan a asomar unas gotitas de jugo o "sangre". Ese es el indicador infalible de que el calor ya atravesó la pieza.

El remate: dalas vuelta con pinzas (evitá pinchar la carne con el tenedor para no perder los jugos). Dejá cocinar del otro lado por 3 a 4 minutos más, hasta que el hueso se vea ligeramente tostado y la grasa esté dorada y crocante.