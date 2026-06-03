Inicio Recetas Receta
¡Exquisito!

Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta perfecta que usan las pizzerías

Sorprendé a todos con un chimichurri para pizza que potenciará tus creaciones, siguiendo esta sencilla receta

Miguel Guayama
Editado por Miguel Guayama
La receta de chimichurri casero para pizza se hace con una receta fácil y rápida

La receta de chimichurri casero para pizza se hace con una receta fácil y rápida

El debate sobre qué le queda mejor a la pizza es eterno. Estás los puristas de la mozzarella al molde, los fanáticos de la fugazzeta rellena y los que no conciben una porción sin una buena lluvia de faina. Sin embargo, hay una receta que juega en silencio y que es un festival de sabor.

Esta delicia que habita en las botellas de vidrio de las pizzerías más tradicionales y que, cuando está bien hecho, se roba el protagonismo, es nada más ni nada menos que el chimichurri pizzero.

A diferencia del clásico chimichurri que acompaña al choripán o al asado, el chimichurri para la pizza tiene una personalidad distinta. Es más sutil, menos ácido y busca potenciar el sabor del queso y la masa sin invadir.

Si querés replicar en tu casa ese sabor único de pizzería de barrio, acá te dejamos la receta definitiva y los trucos que nadie te cuenta.

receta-chimichurri-pizza1

Receta de chimichurri para pizza, ingredientes

Para armar un buen frasco de esta receta, vas a necesitar:

  • Ajo: 4 dientes (picados bien finos, casi una pasta).
  • Perejil fresco: 1/2 taza (solo las hojas, picadísimo).
  • Orégano seco: 2 cucharadas soperas.
  • Ají molido: 1 cucharada (podés regularlo según cuánto te guste el picante).
  • Pimentón dulce: 1 cucharadita (clave para el color y el aroma).
  • Aceite de girasol o maíz: 1 taza (evitá el de oliva intenso para que no tape los otros sabores).
  • Vinagre de alcohol o manzana: 3 cucharadas.
  • Agua tibia: 1/4 de taza.
  • Sal y pimienta negra: a gusto.
receta-chimichurri-pizza2

Receta de chimichurri para pizza, paso a paso

Hacerlo es sumamente fácil, pero el gran error de la mayoría es mezclar todo en frío y apurados. Seguí este orden para un resultado profesional:

  1. Hidratar las especias: en un frasco limpio, colocá el orégano, el ají molido y el pimentón. Agregá el agua tibia. Este paso "despierta" los sabores secos y evita que el aceite los impermeabilice. Dejá reposar 5 minutos.
  2. Los frescos al frasco: sumá el ajo picado y el perejil fresco a la mezcla hidratada.
  3. Los líquidos: incorporá el vinagre, la sal, la pimienta y, finalmente, completá con el aceite.
  4. El secreto del éxito: tapá el frasco, batilo con energía y dejalo descansar al menos 24 horas en la heladera antes de usarlo. El chimichurri que se consume en el momento sabe a ingredientes separados; el que descansa, es pura magia.
receta-chimichurri-pizza3

Tip parrillero/pizzero de la receta

Si te gusta un toque más sutil, podés sumarle una pizca de laurel molido o apenas un chorrito de moscato a la mezcla.

¿Cuándo se le pone a la pizza?

Acá no hay grises. El chimichurri pizzero se saca de la heladera un rato antes para que tome temperatura ambiente y se condimenta la pizza justo cuando sale del horno, bien caliente.

La combinación del calor de la muzzarella derritiéndose con el aroma del ajo y el orégano flotando en el aire es, sin dudas, uno de los mayores placeres de la gastronomía popular.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar