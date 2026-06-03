Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta perfecta que usan las pizzerías

El debate sobre qué le queda mejor a la pizza es eterno. Estás los puristas de la mozzarella al molde, los fanáticos de la fugazzeta rellena y los que no conciben una porción sin una buena lluvia de faina. Sin embargo, hay una receta que juega en silencio y que es un festival de sabor.
Esta delicia que habita en las botellas de vidrio de las pizzerías más tradicionales y que, cuando está bien hecho, se roba el protagonismo, es nada más ni nada menos que el chimichurri pizzero.
A diferencia del clásico chimichurri que acompaña al choripán o al asado, el chimichurri para la pizza tiene una personalidad distinta. Es más sutil, menos ácido y busca potenciar el sabor del queso y la masa sin invadir.
Si querés replicar en tu casa ese sabor único de pizzería de barrio, acá te dejamos la receta definitiva y los trucos que nadie te cuenta.
Receta de chimichurri para pizza, ingredientes
Para armar un buen frasco de esta receta, vas a necesitar:
- Ajo: 4 dientes (picados bien finos, casi una pasta).
- Perejil fresco: 1/2 taza (solo las hojas, picadísimo).
- Orégano seco: 2 cucharadas soperas.
- Ají molido: 1 cucharada (podés regularlo según cuánto te guste el picante).
- Pimentón dulce: 1 cucharadita (clave para el color y el aroma).
- Aceite de girasol o maíz: 1 taza (evitá el de oliva intenso para que no tape los otros sabores).
- Vinagre de alcohol o manzana: 3 cucharadas.
- Agua tibia: 1/4 de taza.
- Sal y pimienta negra: a gusto.
Receta de chimichurri para pizza, paso a paso
Hacerlo es sumamente fácil, pero el gran error de la mayoría es mezclar todo en frío y apurados. Seguí este orden para un resultado profesional:
- Hidratar las especias: en un frasco limpio, colocá el orégano, el ají molido y el pimentón. Agregá el agua tibia. Este paso "despierta" los sabores secos y evita que el aceite los impermeabilice. Dejá reposar 5 minutos.
- Los frescos al frasco: sumá el ajo picado y el perejil fresco a la mezcla hidratada.
- Los líquidos: incorporá el vinagre, la sal, la pimienta y, finalmente, completá con el aceite.
- El secreto del éxito: tapá el frasco, batilo con energía y dejalo descansar al menos 24 horas en la heladera antes de usarlo. El chimichurri que se consume en el momento sabe a ingredientes separados; el que descansa, es pura magia.
Tip parrillero/pizzero de la receta
Si te gusta un toque más sutil, podés sumarle una pizca de laurel molido o apenas un chorrito de moscato a la mezcla.
¿Cuándo se le pone a la pizza?
Acá no hay grises. El chimichurri pizzero se saca de la heladera un rato antes para que tome temperatura ambiente y se condimenta la pizza justo cuando sale del horno, bien caliente.
La combinación del calor de la muzzarella derritiéndose con el aroma del ajo y el orégano flotando en el aire es, sin dudas, uno de los mayores placeres de la gastronomía popular.