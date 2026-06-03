Cómo hacer chimichurri para pizza casero: la receta perfecta que usan las pizzerías

Si querés replicar en tu casa ese sabor único de pizzería de barrio, acá te dejamos la receta definitiva y los trucos que nadie te cuenta.

receta-chimichurri-pizza1

Receta de chimichurri para pizza, ingredientes

Para armar un buen frasco de esta receta, vas a necesitar:

Ajo: 4 dientes (picados bien finos, casi una pasta).

Perejil fresco: 1/2 taza (solo las hojas, picadísimo).

Orégano seco: 2 cucharadas soperas.

Ají molido: 1 cucharada (podés regularlo según cuánto te guste el picante).

Pimentón dulce: 1 cucharadita (clave para el color y el aroma).

Aceite de girasol o maíz: 1 taza (evitá el de oliva intenso para que no tape los otros sabores).

Vinagre de alcohol o manzana: 3 cucharadas.

Agua tibia: 1/4 de taza.

Sal y pimienta negra: a gusto.

receta-chimichurri-pizza2

Receta de chimichurri para pizza, paso a paso

Hacerlo es sumamente fácil, pero el gran error de la mayoría es mezclar todo en frío y apurados. Seguí este orden para un resultado profesional:

Hidratar las especias: en un frasco limpio, colocá el orégano, el ají molido y el pimentón. Agregá el agua tibia. Este paso "despierta" los sabores secos y evita que el aceite los impermeabilice. Dejá reposar 5 minutos. Los frescos al frasco: sumá el ajo picado y el perejil fresco a la mezcla hidratada. Los líquidos: incorporá el vinagre, la sal, la pimienta y, finalmente, completá con el aceite. El secreto del éxito: tapá el frasco, batilo con energía y dejalo descansar al menos 24 horas en la heladera antes de usarlo. El chimichurri que se consume en el momento sabe a ingredientes separados; el que descansa, es pura magia.

receta-chimichurri-pizza3

Tip parrillero/pizzero de la receta

Si te gusta un toque más sutil, podés sumarle una pizca de laurel molido o apenas un chorrito de moscato a la mezcla.

¿Cuándo se le pone a la pizza?

Acá no hay grises. El chimichurri pizzero se saca de la heladera un rato antes para que tome temperatura ambiente y se condimenta la pizza justo cuando sale del horno, bien caliente.

La combinación del calor de la muzzarella derritiéndose con el aroma del ajo y el orégano flotando en el aire es, sin dudas, uno de los mayores placeres de la gastronomía popular.