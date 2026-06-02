Cómo hacer buñuelos de espinaca caseros: la receta económica y rendidora, paso a paso

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Receta de buñuelos de espinaca, ingredientes

Para unas 4 porciones (aproximadamente 15 a 18 buñuelos), asegurate de tener a mano:

Espinaca fresca: 2 atados (o 400 gramos de espinaca congelada, muy bien escurrida).

fresca: 2 atados (o 400 gramos de congelada, muy bien escurrida). Huevos: 2 unidades.

Harina leudante: 1 taza (si usás harina común, agregale una cucharadita de polvo de hornear).

Leche: 1/2 taza (aproximadamente, depende de la humedad de la espinaca ).

). Queso rallado: 3 cucharadas bien colmadas (el sardo o provolone le quedan increíbles).

Ajo: 1 diente bien picado (opcional, pero muy recomendado).

Condimentos: sal, pimienta y una buena pizca de nuez moscada.

Aceite: Cantidad necesaria para freír (girasol o maíz).

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Receta de buñuelos de espinaca, paso a paso

La preparación de la espinaca: si usás fresca, lavala bien y quítale los tallos duros. El secreto de oro empieza acá: no la hiervas. Salteala apenas en una sartén con una gota de aceite o cocinala al vapor unos minutos hasta que reduzca su tamaño. Esto evita que retenga exceso de agua. Una vez lista, picala bien chiquita. El armado del engrudo: en un bol amplio, batí los huevos con la leche, la sal, la pimienta, la nuez moscada y el ajo picado. Agregá la espinaca ya fría (o a temperatura ambiente) y el queso rallado. La textura justa: incorporá la harina de a poco mientras revolvés. Tenés que lograr una masa espesa, que no sea ni un masacote duro ni un líquido que se escurra. Si la ves muy seca, chorrito de leche; si está muy líquida, un poquito más de harina. La fritura (el momento clave): calentá abundante aceite en una olla o sartén profunda. El aceite tiene que estar caliente, pero no humeando (a unos 170°C o 180°C). A cocinar: con la ayuda de dos cucharas, andá formando bolitas con la masa y dejalas caer suavemente en el aceite. Cocinalos de a tandas pequeñas para no bajar la temperatura del aceite. Doralos de un lado, dalos vuelta, y cuando estén parejos, retiralos. El escurrido: apoyalos sobre papel absorbente para retirar cualquier excedente de aceite.

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El secreto del chef sobre la receta

El mayor error al hacer buñuelos es freírlos con el aceite frío (chupan mucha grasa) o con el aceite demasiado caliente (se queman por fuera y quedan crudos por dentro). Para probar la temperatura, tirá un poquito de masa: si hace burbujas y sube a la superficie en un par de segundos, el aceite está listo.

Servilos calentitos, acompañados de unos gajos de limón para exprimir por encima. Un plato humilde, rápido y, sobre todo, delicioso.