Cómo hacer buñuelos de espinaca caseros: la receta económica y rendidora, paso a paso

Hay aromas que nos transportan directamente a la cocina de nuestras abuelas, y el de la receta de buñuelos de espinaca recién hechos es, sin dudas, uno de ellos. En tiempos donde el reloj apremia y la economía familiar nos pide ingenio, esta receta se corona como la reina indiscutida de la mesa.
Se trata de una receta rendidora, económica y una estrategia infalible para que los más chicos (y los no tanto) incorporen verduras casi sin darse cuenta.
Hacerlos parece fácil, y lo es. Sin embargo, todos hemos lidiado alguna vez con buñuelos que quedan apelmazados o, peor aún, que absorben demasiado aceite. Para que eso sea cosa del pasado, hoy repasamos la receta clásica de simples ingredientes y revelamos esos "secretitos" que marcan la diferencia.
Receta de buñuelos de espinaca, ingredientes
Para unas 4 porciones (aproximadamente 15 a 18 buñuelos), asegurate de tener a mano:
- Espinaca fresca: 2 atados (o 400 gramos de espinaca congelada, muy bien escurrida).
- Huevos: 2 unidades.
- Harina leudante: 1 taza (si usás harina común, agregale una cucharadita de polvo de hornear).
- Leche: 1/2 taza (aproximadamente, depende de la humedad de la espinaca).
- Queso rallado: 3 cucharadas bien colmadas (el sardo o provolone le quedan increíbles).
- Ajo: 1 diente bien picado (opcional, pero muy recomendado).
- Condimentos: sal, pimienta y una buena pizca de nuez moscada.
- Aceite: Cantidad necesaria para freír (girasol o maíz).
Receta de buñuelos de espinaca, paso a paso
- La preparación de la espinaca: si usás fresca, lavala bien y quítale los tallos duros. El secreto de oro empieza acá: no la hiervas. Salteala apenas en una sartén con una gota de aceite o cocinala al vapor unos minutos hasta que reduzca su tamaño. Esto evita que retenga exceso de agua. Una vez lista, picala bien chiquita.
- El armado del engrudo: en un bol amplio, batí los huevos con la leche, la sal, la pimienta, la nuez moscada y el ajo picado. Agregá la espinaca ya fría (o a temperatura ambiente) y el queso rallado.
- La textura justa: incorporá la harina de a poco mientras revolvés. Tenés que lograr una masa espesa, que no sea ni un masacote duro ni un líquido que se escurra. Si la ves muy seca, chorrito de leche; si está muy líquida, un poquito más de harina.
- La fritura (el momento clave): calentá abundante aceite en una olla o sartén profunda. El aceite tiene que estar caliente, pero no humeando (a unos 170°C o 180°C).
- A cocinar: con la ayuda de dos cucharas, andá formando bolitas con la masa y dejalas caer suavemente en el aceite. Cocinalos de a tandas pequeñas para no bajar la temperatura del aceite. Doralos de un lado, dalos vuelta, y cuando estén parejos, retiralos.
- El escurrido: apoyalos sobre papel absorbente para retirar cualquier excedente de aceite.
El secreto del chef sobre la receta
El mayor error al hacer buñuelos es freírlos con el aceite frío (chupan mucha grasa) o con el aceite demasiado caliente (se queman por fuera y quedan crudos por dentro). Para probar la temperatura, tirá un poquito de masa: si hace burbujas y sube a la superficie en un par de segundos, el aceite está listo.
Servilos calentitos, acompañados de unos gajos de limón para exprimir por encima. Un plato humilde, rápido y, sobre todo, delicioso.