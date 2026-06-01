Cómo hacer tiramisú clásico italiano: la receta auténtica, paso a paso

Hay postres que son moda pasajera y otros que se ganan la eternidad. La receta del tiramisú pertenece, sin lugar a dudas, a esta última categoría. Su nombre, que en el dialecto de la región del Véneto significa algo así como "levantame el ánimo" o "tirame para arriba", le hace total justicia.
Es una combinación magistral de energía pura: la cafeína del espresso, la suavidad del mascarpone y el golpe dulce del cacao.
Aunque existen mil versiones de la receta (con dulce de leche, con frutos rojos, en vaso o en copa), hoy vamos a volver a las bases. Para lograr el verdadero tiramisú italiano, el secreto no está en complicarse, sino en la calidad de los ingredientes y en la paciencia para dejarlo reposar.
Aquí te presentamos la receta clásica, esa que pasaba de generación en generación en las cocinas de Treviso, para que te luzcas el fin de semana.
Receta de tiramisú clásico italiano, ingredientes
Para que el resultado sea óptimo, es fundamental que el queso sea mascarpone y no un queso crema tradicional, ya que su tenor graso es lo que aporta la consistencia y sedosidad únicas de este postre.
Esta receta, con estos ingredientes, está pensada para 6 a 8 porciones:
- 500 g de queso mascarpone (frío).
- 4 huevos grandes (muy frescos, a temperatura ambiente).
- 100 g de azúcar.
- 300 ml de café espresso o un café de filtro bien intenso (fuerte y frío).
- 2 paquetes de vainillas (aproximadamente 30 a 40 unidades, dependiendo de la fuente).
- Cacao amargo en polvo (cantidad necesaria).
- Opcional: 2 cucharadas de licor Amaretto, Marsala o licor de café.
Receta de tiramisú clásico italiano, paso a paso
- Preparar el café: es lo primero que debés hacer. Prepará un café bien fuerte y dejalo enfriar por completo. Si lo vas a usar, este es el momento de agregarle el chorrito de licor. Reservalo en un plato hondo.
- Separar y batir: separá las yemas de las claras. En un bol, batí las yemas junto con la mitad del azúcar (50 g) hasta que la mezcla cambie de color y quede pálida y espumosa.
- El turno del mascarpone: incorporá el queso mascarpone a la mezcla de las yemas. Hacelo con movimientos suaves para no perder el aire del batido. La crema debe quedar lisa y sin grumos.
- El punto nieve: en otro recipiente (limpio y seco), batí las claras. Cuando empiecen a espumar, agregá el resto del azúcar (50 g) y seguí batiendo hasta lograr un punto nieve firme.
- La unión mágica: incorporá las claras batidas a la crema de mascarpone y yemas. Este paso es crucial: hacelo con una espátula haciendo movimientos envolventes, de abajo hacia arriba. Esta es la clave para que el tiramisú sea una "nube" y no una pasta densa.
- El armado de las capas: sumergí las vainillas en el café frío. ¡Ojo acá! Debe ser un baño rápido, vuelta y vuelta, de apenas un segundo. Si las dejás mucho tiempo, se desarmarán. Acomodalas cubriendo el fondo de una fuente rectangular.
- Intercalar: sobre la primera capa de vainillas, volcá la mitad de la crema de mascarpone. Repetí el proceso: otra capa de vainillas mojadas en café y terminá con el resto de la crema. Emparejá bien la superficie.
El consejo del experto sobre la receta
El tiramisú es un postre de paciencia. Llevá la fuente a la heladera cubierto con papel film. Necesita, como mínimo, 6 horas de frío, aunque si lo dejás de un día para el otro, los sabores se asientan mejor y cortarlo será mucho más fácil.
El toque final de la receta
El cacao amargo nunca se pone antes de llevar a la heladera, porque la humedad de la crema lo humedecerá y quedará oscuro y pastoso. Recién en el momento de llevar la fuente a la mesa, espolvoreá una capa generosa de cacao amargo con la ayuda de un colador o tamiz fino.