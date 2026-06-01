Cómo hacer tiramisú clásico italiano: la receta auténtica, paso a paso

Aquí te presentamos la receta clásica, esa que pasaba de generación en generación en las cocinas de Treviso, para que te luzcas el fin de semana.

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Receta de tiramisú clásico italiano, ingredientes

Para que el resultado sea óptimo, es fundamental que el queso sea mascarpone y no un queso crema tradicional, ya que su tenor graso es lo que aporta la consistencia y sedosidad únicas de este postre.

Esta receta, con estos ingredientes, está pensada para 6 a 8 porciones:

500 g de queso mascarpone (frío).

4 huevos grandes (muy frescos, a temperatura ambiente).

100 g de azúcar.

300 ml de café espresso o un café de filtro bien intenso (fuerte y frío).

espresso o un de filtro bien intenso (fuerte y frío). 2 paquetes de vainillas (aproximadamente 30 a 40 unidades, dependiendo de la fuente).

Cacao amargo en polvo (cantidad necesaria).

Opcional: 2 cucharadas de licor Amaretto, Marsala o licor de café.

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Receta de tiramisú clásico italiano, paso a paso

Preparar el café: es lo primero que debés hacer. Prepará un café bien fuerte y dejalo enfriar por completo. Si lo vas a usar, este es el momento de agregarle el chorrito de licor. Reservalo en un plato hondo. Separar y batir: separá las yemas de las claras. En un bol, batí las yemas junto con la mitad del azúcar (50 g) hasta que la mezcla cambie de color y quede pálida y espumosa. El turno del mascarpone: incorporá el queso mascarpone a la mezcla de las yemas. Hacelo con movimientos suaves para no perder el aire del batido. La crema debe quedar lisa y sin grumos. El punto nieve: en otro recipiente (limpio y seco), batí las claras. Cuando empiecen a espumar, agregá el resto del azúcar (50 g) y seguí batiendo hasta lograr un punto nieve firme. La unión mágica: incorporá las claras batidas a la crema de mascarpone y yemas. Este paso es crucial: hacelo con una espátula haciendo movimientos envolventes, de abajo hacia arriba. Esta es la clave para que el tiramisú sea una "nube" y no una pasta densa. El armado de las capas: sumergí las vainillas en el café frío. ¡Ojo acá! Debe ser un baño rápido, vuelta y vuelta, de apenas un segundo. Si las dejás mucho tiempo, se desarmarán. Acomodalas cubriendo el fondo de una fuente rectangular. Intercalar: sobre la primera capa de vainillas, volcá la mitad de la crema de mascarpone. Repetí el proceso: otra capa de vainillas mojadas en café y terminá con el resto de la crema. Emparejá bien la superficie.

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El consejo del experto sobre la receta

El tiramisú es un postre de paciencia. Llevá la fuente a la heladera cubierto con papel film. Necesita, como mínimo, 6 horas de frío, aunque si lo dejás de un día para el otro, los sabores se asientan mejor y cortarlo será mucho más fácil.

El toque final de la receta

El cacao amargo nunca se pone antes de llevar a la heladera, porque la humedad de la crema lo humedecerá y quedará oscuro y pastoso. Recién en el momento de llevar la fuente a la mesa, espolvoreá una capa generosa de cacao amargo con la ayuda de un colador o tamiz fino.