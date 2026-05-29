Cómo hacer papas rellenas rendidoras: la receta con pollo, verduras y queso gratinado

Si hay ingredientes que están en la heladera y nunca faltan, es la papa. Es la base de cualquier receta, pero a veces nos quedamos sin ideas para prepararla. La papa rellena es la solución definitiva: funciona como un "envase" natural para crear platos únicos y nutritivos.
En esta oportunidad, te traemos una versión que lo tiene todo: proteínas, verduras, la cremosidad del puré y, como broche de oro, una costra de queso gratinado que se roba todos los aplausos.
Es una receta fácil de hacer, le gusta a toda la familia y es ideal para salvar la cena con lo que hay en casa.
Receta de papas rellenas de pollo, verduras y queso, ingredientes
- Papas: 4 unidades grandes (conviene que sean de tamaño similar para una cocción pareja).
- Pollo cocido: 2 tazas de pechuga o pata muslo desmenuzada (¡ideal para aprovechar sobras de pollo al horno o a la parrilla!).
- Cebolla: 1 unidad mediana.
- Pimiento morrón rojo: ½ unidad.
- Espinaca fresca: 1 atado pequeño (lavada y cortada en tiras finas).
- Ajo: 1 diente bien picado.
- Queso crema: 3 cucharadas colmadas.
- Queso mozzarella o mantecoso: 150 g.
- Queso duro rallado (sardo o reggianito): abundante, para gratinar.
- Condimentos: sal, pimienta, pimentón dulce y un toque de orégano.
- Aceite de oliva: cantidad necesaria.
Receta de papas rellenas de pollo, verduras y queso, paso a paso
- La base tierna y firme: lavá las papas a conciencia, ya que conservaremos la cáscara. Pinchalas varias veces con un tenedor y llevalas al horno (a 200°C) en una placa con un chorrito de aceite de oliva durante unos 50 minutos. Atajo para ansiosos: podés cocinarlas enteras en el microondas por 10 a 12 minutos, dándolas vuelta a la mitad del tiempo, y luego darles un golpe de horno fuerte para que la piel quede crujiente.
- Preparando la "canoa": una vez que las papas estén cocidas y entibiadas, cortales una rebanada a lo largo (como si fuera una tapita). Con una cuchara, ahuecá el interior retirando la pulpa y dejá un borde de un centímetro para que no se desarmen. Colocá la pulpa que retiraste en un bol y pisala rústicamente.
- El salteado de vegetales y pollo: en una sartén con un chorrito de aceite de oliva, rehogá la cebolla y el pimiento cortados en cubitos pequeños. Cuando la cebolla esté transparente, sumá el ajo y cociná por un minuto más. Agregá la espinaca fresca (que se va a reducir en segundos) y el pollo previamente desmenuzado. Condimentá con sal, pimienta, pimentón y orégano. Retirá del fuego.
- La magia del relleno: en el bol donde tenías el puré de papas, volcá todo el salteado de pollo y verduras. Incorporá las cucharadas de queso crema y la mozzarella cortada en dados. Mezclá todo muy bien. Te tiene que quedar una pasta súper húmeda y sabrosa (probá la mezcla y corregí la sal si hace falta).
- A rellenar y gratinar: colocá las cáscaras de papa nuevamente en la fuente para horno y rellenalas generosamente con la mezcla, formando una pequeña montañita por encima de los bordes. Coroná cada papa con una buena lluvia de queso rallado. Llevalas al horno a temperatura máxima o en función grill por 10 a 15 minutos. El objetivo es que el relleno recupere temperatura y el queso forme esa costra dorada y crujiente que todos se van a pelear por comer.
El consejo del chef sobre la receta
Para darle un toque de frescura visual y de sabor a la receta, al sacarlas del horno podés espolvorear un poquito de ciboulette o la parte verde de la cebolla de verdeo bien picadita. Acompañá este plato con una ensalada fresca de hojas verdes o tomates cherry, y tenés resuelta la mejor cena de la semana.