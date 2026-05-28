Cómo hacer carne al horno con papas: la receta irresistible que nunca falla

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Receta de carne con papas al horno: elegir el corte ideal

No cualquier carne se banca bien el calor sostenido del horno. Para que quede jugosa y tierna, necesitamos cortes que tengan un buen equilibrio entre carne y grasa. Las estrellas para esta preparación son:

Colita de cuadril: magra pero jugosa si no se la pasa de cocción. Ideal para paladares que prefieren menos grasa.

Vacío: un corte con un sabor intenso y esa capita de grasa que, al dorarse, le aporta un gusto inigualable a toda la asadera.

Tapa de asado: una opción un poco más económica, pero que con una cocción lenta queda que se deshace sola.

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El secreto de las papas doradas en la receta

El gran desafío de esta receta es lograr que las papas queden tiernas por dentro y bien crujientes por fuera. El error más común es tirarlas crudas junto a la carne fría.

El truco: pelar y cortar las papas en cuñas o cubos grandes. Darles un hervor previo de apenas 5 minutos en agua con sal. Luego, colarlas bien y echarlas en la asadera cuando esta ya esté caliente con un poco de aceite o la misma grasa de la carne. Este choque térmico sella la papa y garantiza esa costra dorada que todos nos peleamos por comer.

Receta de carne con papas al horno, ingredientes

1,5 kg del corte de carne elegido (colita de cuadril o vacío)

elegido (colita de cuadril o vacío) 1 kg de papas

2 cebollas grandes

1 pimiento morrón (rojo o verde)

3 dientes de ajo

1 vaso de vino blanco (o caldo de carne)

Aceite de oliva, sal gruesa, pimienta negra, pimentón dulce y orégano fresco.

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Receta de carne con papas al horno, ingredientes

El adobo: frotar la carne con un poco de aceite de oliva, sal gruesa, pimienta y los condimentos elegidos. Si se puede dejar reposar en la heladera un par de horas antes, mucho mejor. Sellar para ganar sabor: en una asadera profunda (o fuente para horno), colocar un chorrito de aceite y llevar al horno precalentado al máximo (220°C). Colocar la carne y dorar de ambos lados. El colchón de vegetales: bajar el horno a temperatura media (180°C). Retirar la fuente un segundo, agregar las cebollas y el pimiento cortados en juliana gruesa y los ajos enteros machacados, formando un "colchón" bajo la carne. Sumar el vaso de vino o caldo. La entrada triunfal de las papas: distribuir las papas (previamente blanqueadas en agua) alrededor de la carne. La cocción: cocinar durante aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del punto que prefieras para la carne. A mitad de cocción, es clave dar vuelta la carne y remover un poco las papas con una espátula para que absorban los jugos y se doren parejo.

El toque final de la receta

Una vez que la carne esté en su punto, retirarla de la asadera y dejarla reposar unos 10 minutos antes de cortarla. Esto permite que los jugos se redistribuyan y no se desangre al rebanarla.

Servir en una fuente amplia, con las papas rodeando la carne y los jugos de cocción bañando todo el conjunto.