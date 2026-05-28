Cómo hacer carne al horno con papas: la receta irresistible que nunca falla

Hay más de una receta que tiene el poder de transportarnos directamente a la infancia, a los domingos en familia y a la calidez del hogar. El olorcito a carne al horno con papas es, sin lugar a dudas, uno de ellos.
Se trata de un plato noble de simples ingredientes, rendidor y que no requiere ser un chef con estrellas Michelin para lograr un resultado espectacular.
Sin embargo, como todo clásico, tiene sus trucos. ¿Cuántas veces nos quedó la carne seca o las papas como un puré desarmado en la asadera? Para que eso no pase más, repasamos los secretos fundamentales para que este manjar salga de diez.
Receta de carne con papas al horno: elegir el corte ideal
No cualquier carne se banca bien el calor sostenido del horno. Para que quede jugosa y tierna, necesitamos cortes que tengan un buen equilibrio entre carne y grasa. Las estrellas para esta preparación son:
- Colita de cuadril: magra pero jugosa si no se la pasa de cocción. Ideal para paladares que prefieren menos grasa.
- Vacío: un corte con un sabor intenso y esa capita de grasa que, al dorarse, le aporta un gusto inigualable a toda la asadera.
- Tapa de asado: una opción un poco más económica, pero que con una cocción lenta queda que se deshace sola.
El secreto de las papas doradas en la receta
El gran desafío de esta receta es lograr que las papas queden tiernas por dentro y bien crujientes por fuera. El error más común es tirarlas crudas junto a la carne fría.
El truco: pelar y cortar las papas en cuñas o cubos grandes. Darles un hervor previo de apenas 5 minutos en agua con sal. Luego, colarlas bien y echarlas en la asadera cuando esta ya esté caliente con un poco de aceite o la misma grasa de la carne. Este choque térmico sella la papa y garantiza esa costra dorada que todos nos peleamos por comer.
Receta de carne con papas al horno, ingredientes
- 1,5 kg del corte de carne elegido (colita de cuadril o vacío)
- 1 kg de papas
- 2 cebollas grandes
- 1 pimiento morrón (rojo o verde)
- 3 dientes de ajo
- 1 vaso de vino blanco (o caldo de carne)
- Aceite de oliva, sal gruesa, pimienta negra, pimentón dulce y orégano fresco.
Receta de carne con papas al horno, ingredientes
- El adobo: frotar la carne con un poco de aceite de oliva, sal gruesa, pimienta y los condimentos elegidos. Si se puede dejar reposar en la heladera un par de horas antes, mucho mejor.
- Sellar para ganar sabor: en una asadera profunda (o fuente para horno), colocar un chorrito de aceite y llevar al horno precalentado al máximo (220°C). Colocar la carne y dorar de ambos lados.
- El colchón de vegetales: bajar el horno a temperatura media (180°C). Retirar la fuente un segundo, agregar las cebollas y el pimiento cortados en juliana gruesa y los ajos enteros machacados, formando un "colchón" bajo la carne. Sumar el vaso de vino o caldo.
- La entrada triunfal de las papas: distribuir las papas (previamente blanqueadas en agua) alrededor de la carne.
- La cocción: cocinar durante aproximadamente 45 a 60 minutos, dependiendo del punto que prefieras para la carne. A mitad de cocción, es clave dar vuelta la carne y remover un poco las papas con una espátula para que absorban los jugos y se doren parejo.
El toque final de la receta
Una vez que la carne esté en su punto, retirarla de la asadera y dejarla reposar unos 10 minutos antes de cortarla. Esto permite que los jugos se redistribuyan y no se desangre al rebanarla.
Servir en una fuente amplia, con las papas rodeando la carne y los jugos de cocción bañando todo el conjunto.