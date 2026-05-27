4 recetas de guisos para combatir el frío: son fáciles, nutritivos y económicos

El guiso de lentejas es una de las recetas clásicas de la época invernal, ya que tiene un perfil nutritivo y calórico especial para acondicionar el cuerpo durante los días más fríos. Sin embargo, eisten otras opciones igual de ricas y apetitosas.
Tal es el caso del guiso de mondongo, el de porotos y el de fideos moñitos. Lo importante es que todas las recetas son nutritivas y versiones ideales para cambiar un poco, incluso abaratando los costos. Te las dejamos a continuación:
1. Receta de guiso de lentejas tradicional
Ingredientes:
- 1/2 k de lentejas
- 150 g de panceta ahumada
- 1 chorizo colorado
- 1 trozo de carne vacuna o cerdo
Verduras:
- 1/2 pimiento morrón rojo
- 1 cebolla grande
- 1 cebolla de verdeo
- 2 dientes de ajo
- 1 1/2 l de caldo de verdura
- 2 papas
- Ingrediente especial: 1/2 calabaza (para que le de cremosidad al deshacerse)
- Aceite de oliva
Condimentos:
- 1 cdta. de pimentón
- 1 cdta. de ají molido picante
- Orégano
- Pimienta y sal
Procedimiento:
- Primero, en una olla con agua y sal pon a hervir las lentejas durante 30 minutos. Mientras tanto, pela la cebolla y pícala muy fina, corta el pimiento y el verdeo en cuadraditos. También, corta el chorizo, la carne y la panceta en cubos pequeños.
- En otra olla, agrega el aceite y rehoga la cebolla, el pimiento, el verdeo y los ajos picados. Luego, incorpora el chorizo, la panceta y las carnes cortadas en cubos. También puedes sumar calabaza y papas cortadas en cubos para darle cremosidad. Revuelve.
- A continuación, agrega un cucharón de caldo disuelto y deja cocinar por 10 minutos. Sazona con pimentón, ají, orégano y pimienta.
- Cuando las lentejas ya estén tiernas cuélalas, dejando un poco de agua de cocción, y agrégalas a la olla con los vegetales y las carnes. Si es necesario, agrega más caldo y sal.
- Por último, cocina el guiso de lentejas por unos minutos para amalgamar los sabores, deja reposar y sirve.
2. Cómo hacer guiso de mondongo: la receta fácil
Ingredientes:
- 1 kg de mondongo
- 2 cebollas grandes
- 2 zanahorias
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 2 tomates
- 1 taza de porotos blancos
- Sal y pimienta
- Condimentos opcionales: 1 ramita de romero, 2 hojas de laurel, aceite de oliva
Entre sus ingredientes, también puedes sumar chorizos colorados, cueritos y patitas de chancho.
Procedimiento:
- Primero, corta el mondongo en tiras y lávalo con agua fría. Colócalo en una olla grande, cubierto de agua fría y llévalo a ebullición. Desecha el agua.
- En la misma olla, agrega agua nueva para cubrir el mondongo y suma el laurel y el romero. Cocina a fuego medio durante 1 hora y media o hasta que el mondongo esté tierno.
- Mientras tanto, corta las cebollas, las zanahorias, los pimientos y los tomates en cubos pequeños. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y saltea las verduras hasta que queden tiernas.
- Para terminar, agrega las verduras y los porotos a la olla con mondongo y cocina el guiso o buseca durante 30 minutos más. Salpimenta a gusto y sirve caliente.
3. Guiso de fideos moñitos: la receta, paso a paso
Ingredientes:
- 500 g de paleta o roast beef
- 1 cebolla
- 1 morrón
- 1 zanahoria
- 2 caldos de verdura o carne
- Condimentos: ají molido, orégano y pimentón dulce
- 1 lata tomate cubeteado
- Agua caliente
- Sal
- 2 papas
- 2 rodajas zapallo calabaza
- 300 g de fideos moñitos
- 1 lata de arvejas (opcional)
Procedimiento:
- Para empezar, en una olla, sofríe la carne cortada en dados con un poco de aceite. Suma el morrón, la cebolla y zanahoria picada.
- A continuación, agrega los cubos de caldo y los condimentos que desees. Te recomendamos usar ají molido, orégano, pimentón dulce y sal. Incorpora el puré de tomate y un vaso de agua caliente.
- Luego, agrega la papa y la calabaza cortadas en cubos. Cubre el guiso con agua, baja el fuego y cocina por 7 minutos.
- Finalmente, cuando ya estén los ingredientes cocidos, agrega los fideos moñitos y cubre apenas con agua. Una vez que la pasta esté a punto, agrega las arvejas y listo.
4. Cómo es el guiso de porotos clásico
Ingredientes:
- 500 g de porotos (pallares o alubias, los que prefieras).
- 500 g de carne de vaca (roast beef, paleta o tortuguita, cortada en cubos).
- 150 g de panceta ahumada en un solo trozo.
- 1 chorizo colorado (fundamental para el sabor).
- 2 cebollas
- 1 pimiento morrón
- 2 cebollitas de verdeo.
- 1 puré de tomate (o tomates perita triturados).
- Caldo de carne o verduras (cantidad necesaria).
- Condimentos: pimentón dulce (si es ahumado, mejor), ají molido, orégano, sal, pimienta y un par de hojas de laurel.
Procedimiento:
- La anticipación es clave: 3l secreto de un poroto tierno comienza la noche anterior. Dejalos en remojo en abundante agua fría por al menos 12 horas. Antes de cocinar, colalos y descartá esa agua.
- El inicio del sabor: en una olla grande (si es de hierro fundido, el resultado es superior), agregá un chorrito de aceite y dorá la panceta cortada en bastones y el chorizo colorado en rodajas. Una vez que suelten su grasa y estén dorados, retiralos y reservalos.
- Sellar la carne: en ese mismo fondo de cocción, lleno de sabor, dorá los cubos de carne por todos sus lados. Retirá y reservá junto a los embutidos.
- El sofrito: en la misma olla, bajá un poco el fuego y sumá la cebolla y el pimiento picados bien chiquitos. Cocinalos hasta que la cebolla esté transparente. Este es el momento de agregar un poco de sal para que suden los vegetales.
- El reencuentro: volvé a incorporar la carne, la panceta y el chorizo colorado a la olla. Sumá el tomate triturado, las hojas de laurel y condimentá con pimentón, ají molido y orégano. Revolvé bien por un par de minutos.
- Los protagonistas: agregá los porotos escurridos y cubrí todo con el caldo caliente. El líquido debe sobrepasar los ingredientes por un par de centímetros.
- Paciencia y a fuego lento: tapá la olla y dejá cocinar a fuego mínimo. Este proceso llevará entre 1 hora y media y 2 horas. Es fundamental revolver de vez en cuando con cuchara de madera para que no se pegue en el fondo y, si ves que se seca, ir agregando caldo caliente de a poco.
- El toque final: el guiso estará listo cuando los porotos estén cremosos y la carne se deshaga. Apagá el fuego, agregá la cebollita de verdeo picada fresca por encima y dejá reposar 10 minutos antes de servir.