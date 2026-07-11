Cómo hacer Buseca, la receta del guiso de mondongo para 4 personas y con 8 ingredientes

Esta receta tiene como ingrediente principal el mondongo, al que se suman verduras como cebolla, zanahoria, pimiento y tomate, además de porotos y condimentos que realzan el sabor del guiso, como laurel, romero y pimentón. El resultado es una comida abundante, nutritiva y muy rendidora.

Aunque existen distintas versiones según la región, la buseca forma parte de las recetas más emblemáticas de la gastronomía rioplatense. Su origen se vincula con antiguas preparaciones europeas que, con el paso del tiempo, se adaptaron a los ingredientes y tradiciones culinarias de Argentina y Uruguay.