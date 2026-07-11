Cómo hacer Buseca, la receta del guiso de mondongo para 4 personas y con 8 ingredientes

El guiso de mondongo, conocido popularmente como buseca, es una de las recetas más tradicionales para disfrutar durante el invierno. Su combinación de ingredientes, cocción lenta y sabor intenso lo convierten en un plato ideal para combatir el frío y compartir en familia.
Esta receta tiene como ingrediente principal el mondongo, al que se suman verduras como cebolla, zanahoria, pimiento y tomate, además de porotos y condimentos que realzan el sabor del guiso, como laurel, romero y pimentón. El resultado es una comida abundante, nutritiva y muy rendidora.
Aunque existen distintas versiones según la región, la buseca forma parte de las recetas más emblemáticas de la gastronomía rioplatense. Su origen se vincula con antiguas preparaciones europeas que, con el paso del tiempo, se adaptaron a los ingredientes y tradiciones culinarias de Argentina y Uruguay.
Receta para hacer buseca o guiso de mondongo
Ingredientes:
- 1 kg de mondongo
- 2 cebollas grandes
- 2 zanahorias
- 1 pimiento rojo
- 1 pimiento verde
- 2 tomates
- 1 taza de porotos blancos
- Sal y pimienta
- Condimentos opcionales: 1 ramita de romero, 2 hojas de laurel, aceite de oliva
Entre sus ingredientes, también puedes sumar chorizos colorados, cueritos y patitas de chancho.
Cómo hacer Buseca, el guiso de mondongo: la receta paso a paso
- Primero, corta el mondongo en tiras y lávalo con agua fría. Colócalo en una olla grande, cubierto de agua fría y llévalo a ebullición. Desecha el agua.
- En la misma olla, agrega agua nueva para cubrir el mondongo y suma el laurel y el romero. Cocina a fuego medio durante 1 hora y media o hasta que el mondongo esté tierno.
- Mientras tanto, corta las cebollas, las zanahorias, los pimientos y los tomates en cubos pequeños. En una sartén, calienta un poco de aceite de oliva y saltea las verduras hasta que queden tiernas.
- Para terminar, agrega las verduras y los porotos a la olla con mondongo y cocina el guiso o buseca durante 30 minutos más. Salpimenta a gusto y sirve caliente.