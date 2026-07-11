Torta invertida de manzana: la receta casera de la abuela Mirta con 9 ingredientes y bien sencilla

Entre todas las recetas que heredé de mi familia, la torta invertida de manzana de mi abuela Mirta ocupa un lugar muy especial. Cada vez que la prepara se inunda su cocina del aroma de la manzana caramelizada, que anuncia que la merienda está por empezar.
Mi abuela siempre dice que no hacía falta tener muchos ingredientes para lograr una torta deliciosa. Con una preparación simple y algunos secretos que aprendí de ella, esta receta consigue una masa esponjosa, una cubierta de manzana bien caramelizada y un sabor casero que nunca falla.
Si hay algo que aprendí gracias a mi abuela es que las mejores recetas son las que se comparten. Por eso, hoy quiero transmitir esta torta de manzana tal como ella la hace, para que más personas puedan disfrutar de un clásico de la repostería casera.
Receta de la torta invertida de manzana
Ingredientes:
- 2 manzanas grandes
- 150 g de azúcar
- 150 cc. de leche descremada
- 1/2 taza de aceite
- 2 huevos
- Ralladura de 1 naranja
- 1 cdta. de extracto de vainilla
- 300 g de harina leudante (o harina 0000 y 3 cdtas. de polvo de hornear)
- 100 o 200 g de azúcar
Cómo hacer una torta invertida de manzana: la receta paso a paso
- Primero, pela y corta las manzanas en láminas finas y rocíalas con jugo de limón.
- Luego, acaramela un molde para horno y apoya las manzanas sobre él. Reserva.
- En un bol, coloca los huevos, el aceite, la leche, la ralladura y el azúcar. Bate hasta que se disuelva y agrega un poco de harina. Integra.
- Añade la mitad de la mezcla sobre las manzanas con el caramelo y luego dispón el resto de las manzanas. Termina de colocar la mezcla.
- Lleva la preparación a horno medio, precalentado, por alrededor de 40 minutos o hasta que al pinchar un palillo, éste salga seco.
- Cuando tu torta invertida de manzana esté cocida, desmolda de manera que la parte de abajo quede arriba.