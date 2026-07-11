Torta invertida de manzana: la receta casera de la abuela Mirta con 9 ingredientes y bien sencilla

Mi abuela siempre dice que no hacía falta tener muchos ingredientes para lograr una torta deliciosa. Con una preparación simple y algunos secretos que aprendí de ella, esta receta consigue una masa esponjosa, una cubierta de manzana bien caramelizada y un sabor casero que nunca falla.

Si hay algo que aprendí gracias a mi abuela es que las mejores recetas son las que se comparten. Por eso, hoy quiero transmitir esta torta de manzana tal como ella la hace, para que más personas puedan disfrutar de un clásico de la repostería casera.