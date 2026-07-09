Cada domingo, mi abuela Mirta nos deleita con sus recetas dulces para la merienda. Y la verdad que no hay una que me guste más que otra. Por eso, acá empieza su sección, esta vez con la preparación de la pastafrola, un clásico al que no podemos resistirnos ninguno de los comensales.
De mi abuela
La receta de Pastafrola de mi abuela Mirta: lleva 5 ingredientes y es la mejor que he probado
¿Querés preparar la mejor pastafrola de membrillo? La abuela Mirta comparte su receta secreta con solo 5 ingredientes
Como una dedicatoria en vida, hoy les enseño a preparar su receta de pastafrola, un legado que quedará para siempre en nuestra familia, pero también en la de ustedes. Lleva ingredientes simples, pero tiene el toque especial que solo las abuelas pueden darle (y vos también en casa).
Receta para hacer la pastafrola clásica y fácil de mi abuela Mirta
Ingredientes:
- 3 tazas de harina leudante
- 100 g de manteca
- 1 taza de azúcar
- 3 huevos
- Dulce de membrillo
- Opcional: ralladura de limón y esencia de vainilla
Cómo preparar pastafrola tradicional: la receta de mi abuela, paso a paso
- Primero, precalienta el horno a 180 °C. Mientras tanto, coloca la harina leudante y la manteca en un bowl. Mezcla con las manos hasta integrar los ingredientes y que quede una textura arenosa. Procura tener las manos frías para no derretir la manteca.
- A continuación, incorpora el azúcar o edulcorante, según tu preferencia, y mezcla bien. También agrega los huevos y mezcla hasta formar una masa homogénea. Si decides añadir ralladura de limón y esencia de vainilla, este es el momento.
- Deja reposar la masa por unos minutos y luego dispón tres cuartas partes sobre una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada. Sobre ella, coloca el dulce de membrillo o el que elijas. Con la masa restante, corta tiras y forma un enrejado por encima del relleno.
- Por último, cocina la pastafrola de membrillo en el horno por alrededor de 30-35 minutos o hasta que la masa esté dorada.