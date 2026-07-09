Gasoducto del Sur: una resolución nacional puso fin a la disputa y habilitó a los alvearenses a conectarse

Los intendentes de San Rafel, Omar Félix, y de Alvear, Alejandro Molero estaban enfrentados en medio de la disputa por quién podría conectarse al gasoducto del Sur. Eso quedó sanjado ahora con una resolución del ENERGE.

El jefe comunal remarcó que esa resolución viene a resolver una situación que "frenaba oportunidades de crecimiento, inversiones y el acceso a un servicio fundamental para cientos de familias del sur mendocino".

Y resaltó que General Alvear "no podía resignarse a permanecer detenido mientras esperaba respuestas".

Una disputa que nació por quien financió el final de obra del gasoducto del Sur

Hacia fines de junio, el ENARGAS emitió una resolución que le daba prioridad de uso del gasoducto a la comuna de San Rafael, por haber sido quien terminó de costear la obra.

Los hermanos Emir y Omar Félix vienen militando la obra del gasoducto del Sur desde hace años, y decidieron financiar el final de la obra, luego de que el presidente Javier Milei frenara ese gasoducto cuando estaba al 90% de avance.

Luego de que la Nación frenara ese gasoducto, cuando la obra tenía casi un 90% de avance, la comuna que lidera Omar Félix se hizo cargo del final de obra y costeó los $4.700 millones que faltaban. En ese momento, se le pidió a General Alvear un aporte de $1.100 millones que sería el proporcional del financiamiento que le tocaba para compartir el beneficio del gasoducto. Pero la comuna se negó a financiarlo bajo el argumento de que se trata de una obra nacional.

El 20 de junio pasado el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ratificó formalmente que el Municipio de San Rafael mantenía el control y el derecho prioritario sobre las factibilidades y el sistema de conexiones de la obra, al reconocer que fue esa comuna la que terminó financiando su ejecución con recursos propios tras la interrupción de los aportes nacionales.

La resolución también cerraba la puerta a cualquier gestión unilateral de General Alvear para utilizar la capacidad del nuevo gasoducto y obligaba a que cualquier conexión se tramite mediante un acuerdo entre San Rafael y Ecogas.

Y estableció que las nuevas factibilidades de gas deberán otorgarse y registrarse mediante un procedimiento diseñado exclusivamente entre el Municipio de San Rafael y Ecogas, la distribuidora del servicio.

El pasado 5 de julio la comuna de San Rafael comunicó que la distribuidora Ecogas quedó facultada para avanzar con las conexiones definitivas del suministro.

Esta medida impactaría de forma inmediata en aquellos usuarios residenciales y comerciales que, hasta el momento, contaban únicamente con una factibilidad condicionada sujeta de manera estricta a la finalización de los trabajos estructurales del gasoducto de San Rafael, cuya inauguración se concretó el 17 de junio.

Ahora esta resolución del ENERGE le habilita a Alvear a avanzar con las conexiones y las factibilidades que ya se habían iniciado para usar el mentado gasoducto.