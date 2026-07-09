La disputa que se había abierto entre los intendentes de San Rafael, Omar Félix, y de General Alvear, Alejandro Molero, por quienes podrían conectarse al recientemente inagurado gasoducto del Sur quedó sanjada por una resolución nacional. El Ente Regulador del Gas y la Electricidad (ENERGE) habilitó que la conexión de los alvearenses, y Alejandro Molero salió a festejarlo en sus redes.
Gasoducto del Sur: una resolución nacional puso fin a la disputa y habilitó a los alvearenses a conectarse
El intendente de General Alvear, Alejandro Molero, mostró la resolución del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad que habilita las nuevas conexiones
Según lo que publicó el alvearense, la disposición N.º 2026-67197499 del ENERGE levanta la suspensión que impedía el otorgamiento de factibilidades y nuevas conexiones de gas natural para General Alvear y San Rafael.
"Significa que los vecinos, familias, emprendedores, comerciantes e instituciones que ya hayan iniciado trámites o solicitado factibilidad podrán continuar con sus gestiones para acceder al servicio de gas natural", tradujo Molero en sus posteos.
El jefe comunal remarcó que esa resolución viene a resolver una situación que "frenaba oportunidades de crecimiento, inversiones y el acceso a un servicio fundamental para cientos de familias del sur mendocino".
Y resaltó que General Alvear "no podía resignarse a permanecer detenido mientras esperaba respuestas".
Una disputa que nació por quien financió el final de obra del gasoducto del Sur
Hacia fines de junio, el ENARGAS emitió una resolución que le daba prioridad de uso del gasoducto a la comuna de San Rafael, por haber sido quien terminó de costear la obra.
Luego de que la Nación frenara ese gasoducto, cuando la obra tenía casi un 90% de avance, la comuna que lidera Omar Félix se hizo cargo del final de obra y costeó los $4.700 millones que faltaban. En ese momento, se le pidió a General Alvear un aporte de $1.100 millones que sería el proporcional del financiamiento que le tocaba para compartir el beneficio del gasoducto. Pero la comuna se negó a financiarlo bajo el argumento de que se trata de una obra nacional.
El 20 de junio pasado el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ratificó formalmente que el Municipio de San Rafael mantenía el control y el derecho prioritario sobre las factibilidades y el sistema de conexiones de la obra, al reconocer que fue esa comuna la que terminó financiando su ejecución con recursos propios tras la interrupción de los aportes nacionales.
La resolución también cerraba la puerta a cualquier gestión unilateral de General Alvear para utilizar la capacidad del nuevo gasoducto y obligaba a que cualquier conexión se tramite mediante un acuerdo entre San Rafael y Ecogas.
Y estableció que las nuevas factibilidades de gas deberán otorgarse y registrarse mediante un procedimiento diseñado exclusivamente entre el Municipio de San Rafael y Ecogas, la distribuidora del servicio.
El pasado 5 de julio la comuna de San Rafael comunicó que la distribuidora Ecogas quedó facultada para avanzar con las conexiones definitivas del suministro.
Esta medida impactaría de forma inmediata en aquellos usuarios residenciales y comerciales que, hasta el momento, contaban únicamente con una factibilidad condicionada sujeta de manera estricta a la finalización de los trabajos estructurales del gasoducto de San Rafael, cuya inauguración se concretó el 17 de junio.
Ahora esta resolución del ENERGE le habilita a Alvear a avanzar con las conexiones y las factibilidades que ya se habían iniciado para usar el mentado gasoducto.