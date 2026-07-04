Finalización del gasoducto en San Rafael: la comuna autorizó a Ecogas a habilitar nuevas conexiones de gas

Cuando el gasoducto estaba a punto de concluirse, a fines de 2023, la interrupción de los envíos de fondos nacionales paralizó los trabajos. En ese momento restaba alrededor del 10% de ejecución.

La Comuna de San Rafael calcula que General Alvear debería aportar alrededor de $1.100 millones como reconocimiento proporcional de ese financiamiento, aunque ya manifestó que ese monto podría abonarse en cuotas.

La resolución del Enargas también cierra la puerta a cualquier gestión unilateral de General Alvear para utilizar la capacidad del nuevo gasoducto y obliga a que cualquier conexión se tramite mediante un acuerdo entre San Rafael y Ecogas.

El circuito administrativo y los requisitos para los usuarios de San Rafael

De acuerdo con lo informado por la comuna sureña, el procedimiento administrativo busca ordenar el flujo de altas para que quienes ya tienen trámites avanzados accedan al servicio sin nuevas dilaciones. Los pasos a seguir son los siguientes:

Inicio del trámite municipal: a partir de este lunes 6 de julio, los interesados deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de Vivienda del Municipio, ubicadas en calle Belgrano 474 (en el tramo comprendido entre Buenos Aires y Moreno).

a partir de este lunes 6 de julio, los interesados deberán presentarse en las oficinas de la Dirección de Vivienda del Municipio, ubicadas en calle Belgrano 474 (en el tramo comprendido entre Buenos Aires y Moreno). Documentación requerida: se deberá exhibir la documentación técnica completa de las obras particulares realizadas junto con el número de trámite previamente otorgado y aprobado por Ecogas.

se deberá exhibir la documentación técnica completa de las obras particulares realizadas junto con el número de trámite previamente otorgado y aprobado por Ecogas. Horario de atención: el operativo administrativo funcionará de lunes a viernes, en la franja horaria de 8 a 13.

el operativo administrativo funcionará de lunes a viernes, en la franja horaria de 8 a 13. Habilitación técnica final: una vez emitida la autorización por parte de las oficinas municipales, el usuario estará habilitado para continuar con las instancias técnicas ante Ecogas, que ejecutará la conexión final bajo sus criterios de seguridad.

Desde el lunes 6 de julio se puede iniciar el trámite para la conexión definitiva del gas natural.

Control municipal y reserva de derechos

Con el objetivo explícito de auditar con precisión el impacto de la obra, Ecogas tendrá la obligación de informar formalmente al municipio cada vez que se concrete una conexión definitiva. Esto permitirá contabilizar de manera exacta el remanente de la capacidad disponible del nuevo gasoducto.

Desde la comuna sanrafaelina aclararon que este procedimiento no implica bajo ningún aspecto una renuncia o modificación sobre los derechos reconocidos al municipio respecto de la administración y el control final de la capacidad resultante de la infraestructura.

Para evacuar cualquier tipo de duda o reclamos vinculados con los alcances del gasoducto, el municipio dispuso además que personal especializado de la oficina de Defensa del Consumidor atienda de forma permanente en la misma sede comunal de calle Belgrano 474.

La infraestructura del gasoducto incorpora cerca de 50 kilómetros de cañerías y aumenta la capacidad de transporte de gas natural para acompañar el crecimiento poblacional, comercial e industrial de la región.