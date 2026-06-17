Los Félix inauguraron el gasoducto de San Rafael sin el oficialismo provincial

Una obra que atravesó ocho años de demoras

El gasoducto del Sur comenzó a gestarse hace ocho años para ampliar la capacidad de transporte de gas natural hacia San Rafael y General Alvear, dos departamentos que desde hacía tiempo tenían restringidas las nuevas conexiones por la saturación del sistema.

Cuando la obra estaba cerca de concluir, a fines de 2023, la interrupción de los envíos de fondos por parte del Gobierno nacional paralizó los trabajos. En ese momento restaba alrededor del 10% de ejecución.

Frente a esa situación, la Municipalidad de San Rafael inició un reclamo judicial para obtener los recursos comprometidos. Tras una serie de resoluciones favorables, alcanzó un acuerdo con la Nación que permitió destrabar unos $5.200 millones y completar la obra. Desde la comuna sostienen, además, que fue necesario destinar cerca de $4.700 millones de recursos propios para finalizarla.

Con su puesta en funcionamiento, el nuevo gasoducto permitirá recuperar las factibilidades para unas 27.000 conexiones domiciliarias, comerciales e industriales, una demanda histórica del sur mendocino.

gasoducto 5 En la inauguración del gasoducto no hubo presencia de autoridades provinciales. Foto: Nacho Rodríguez

El conflicto por las futuras conexiones sigue abierto

La inauguración no cerró la discusión política que se abrió en las últimas semanas entre San Rafael y General Alvear por el uso de la capacidad disponible del nuevo gasoducto.

El intendente Omar Félix sostuvo que General Alvear debería aportar alrededor de $1.100 millones, monto que -según el municipio sanrafaelino- representa la parte proporcional de la inversión correspondiente al volumen de gas que abastecerá a ese departamento.

Por esto planteó que hasta tanto ese aporte no se concrete, no deberían habilitarse nuevas factibilidades para General Alvear.

Del otro lado, el intendente Alejandro Molero rechazó ese planteo. Afirmó que la obra fue financiada con recursos nacionales y que su municipio nunca asumió el compromiso de realizar un aporte económico para concluirla. También sostuvo que la distribución de las futuras conexiones corresponde a Ecogas y recordó que desde hace décadas San Rafael recibe gas a través del gasoducto Centro Oeste, que atraviesa General Alvear.

Más allá de esa controversia, la puesta en marcha del gasoducto representa una obra estratégica para el desarrollo del sur provincial. La infraestructura incorpora cerca de 50 kilómetros de cañerías y aumenta la capacidad de transporte de gas natural para acompañar el crecimiento poblacional, comercial e industrial de la región.