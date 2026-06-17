San Rafael pone en marcha el gasoducto en medio de la polémica con el oficialismo provincial

La obra llegó a estar ejecutada en 90%, pero quedó paralizada a fines de 2023 cuando el gobierno nacional interrumpió el envío de fondos. Frente a esa situación, la Municipalidad de San Rafael inició una demanda judicial para reclamar los recursos pendientes.

Tras fallos favorables, el municipio alcanzó un acuerdo con la Nación que permitió destrabar el pago de unos $5.200 millones y retomar los trabajos. Aun así, desde la comuna aseguran que debieron aportar alrededor de $4.700 millones propios para completar la obra.

La pelea por el uso del gas entre San Rafael y General Alvear

La inauguración no cerró el conflicto político. En las últimas semanas, el intendente Omar Félix reclamó que General Alvear aporte el porcentaje de los fondos que, según sostiene, le corresponde por el beneficio que recibirá con el nuevo gasoducto.

Según el municipio sanrafaelino, ese aporte ronda los $1.100 millones y representa el porcentaje del flujo de gas asignado a General Alvear. Félix sostiene que, mientras ese aporte no se concrete, las nuevas factibilidades para ese departamento no deberían habilitarse.

"La capacidad íntegra del gasoducto es de San Rafael", sostuvo el jefe comunal, quien además aseguró que la reglamentación vigente otorga al municipio sanrafaelino participación en la asignación de las nuevas conexiones.

Del otro lado, el intendente Alejandro Molero rechazó el planteo. Afirmó que el gasoducto fue financiado por el Estado nacional y que General Alvear nunca asumió el compromiso de realizar aportes para finalizar la obra. También sostuvo que Ecogas es la autoridad encargada de definir el suministro y comparó la situación con el gasoducto Centro Oeste, que desde hace décadas abastece a San Rafael desde General Alvear.

Una obra fundamental para el sur mendocino

Más allá de la disputa política, la puesta en funcionamiento del gasoducto representa un cambio importante para el desarrollo del sur provincial.

La infraestructura incorpora unos 50 kilómetros de cañerías y nuevas instalaciones que permitirán aumentar la capacidad de transporte de gas natural. Con ello se recuperarán las factibilidades para nuevas conexiones domiciliarias, comerciales e industriales, una demanda histórica de la región.

La obra fue anunciada durante años, atravesó distintos gobiernos nacionales y provinciales, quedó frenada durante más de un año y medio y recién ahora podrá comenzar a prestar servicio, aunque su inauguración encuentre todavía abierto el conflicto político por el acceso al gas que transportará.