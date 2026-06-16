Aún no se inaugura el gasoducto de San Rafael y ya arrancó una guerra de intendentes por el gas

gasoducto molero felix cornejo milei.jpg El intendente de San Rafael, Omar Félix reclamó en su momento tanto al gobernador Alfredo Cornejo, como al intendente de Alvear, Alejandro Molero que hicieran un aporte económico para terminar el gasoducto, que paralizó la gestión del presidente Javier Milei.

Según Félix, el alvearense debía desembolsar unos $1.100 millones que es el porcentaje correspondiente a los fondos que, según sostuvo, el Municipio de San Rafael debió pagar para terminar la obra, tras la paralización de los envíos nacionales. Hay que sumar que la comuna sanrafaelina pagó $4.700 millones para la conclusión del gasoducto.

Tan enfrentados están ambos intendentes vecinos, que este lunes se supo que ni Molero ni el gobernador Alfredo Cornejo están formalmente invitados al acto inaugural, y que San Rafael entiende que como Alvear no puso los fondos que les pidieron entonces los alvearenses tampoco podrán hacer uso del gas que llegue por ese gasoducto.

"La capacidad íntegra del gasoducto, en cuanto a lo que va llegar de gas a partir de esta obra es íntegramente de San Rafael", aseguró Omar Félix en una entrevista a un medio de esa comuna. Y precisó que la resolución 70 "establece con claridad que a las factibilidades las otorga Ecogas conjuntamente con el municipio de San Rafael".

gasoducto san rafael El gasoducto de San Rafael vendría a proveer ese servicio a unos 27.000 usuarios entre sanrafaelinos y alvearenses, pero ahora el intendente Omar Félix asegura que como Alvear no hizo el aporte económico que él reclamaba, no podrá disponer de ese gas.

"La reglamentación de Enargas sobre el gasoducto indica que al no participar del final de obra, Alvear no puede hacer uso de la reserva de gas. Es probable que ellos quieran apelar esa reglamentación, pero nosotros también estamos dispuestos a defenderla", adelantó el diputado nacional Emir Félix, ante la consulta de Diario UNO.

De esta manera los hermanos Félix respondieron a declaraciones del jefe comunal de Alvear, que por su lado aseguraba que estaba garantizado el suministro de gas para los vecinos de su departamento "sin límites".

"No sé por qué dice eso, no tiene asegurado ningún suministro. En esto nosotros queremos ser claros, queremos que el gas le llegue a los alvearenses. Lo que es injusto es que sean los sanrafaelinos los que tengan que pagar la parte de la obra que le corresponde a General Alvear para que también dispongan del gas", concluyó Omar Félix.

Molero reclama su parte de gas del gasoducto de San Rafael

En las últimas horas, el intendente alvearense abrió el paraguas y aseguró ante los medios de su comuna que no había por qué dudar de que el suministro de gas les llegase como estaba previsto.

"Es una obra financiada íntegramente por el gobierno nacional, en donde ningún municipio tenía que hacer aportes propios y mucho menos en el proceso licitatorio como hizo San Rafael. Por eso no hubo jamás ningún compromiso a realizar aportes por parte de General Alvear ni nada que exigirle", argumentó Molero en diálogo con Diario UNO.

Y basó su explicación en una comparación: "Es como si nosotros nos sintiéramos dueños del gasoducto centro oeste que hace 40 años le suministra gas desde Alvear a San Rafael. Este nuevo gasoducto solo le da mayor presión al ya existente".