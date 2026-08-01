La oposición planteó dudas sobre Los Nihuiles y reclamó respuestas antes de la nueva concesión

Imagen de una de las centrales durante la recorrido que hizo una comitiva oficial este viernes. Foto: redes sociales Alfredo Cornejo

El PJ espera respuestas antes de definir una postura sobre Los Nihuiles

La posición del Partido Justicialista, según explicó Emir Félix, es de cautela. El dirigente sostuvo que hoy existen más dudas que certezas sobre el proceso impulsado por el Gobierno provincial y que antes de adoptar una postura política consideran necesario acceder a información que, aseguran, todavía no fue aportada.

Entre los interrogantes que plantean figura si Pampa Energía cumplió con las condiciones que justificaron las prórrogas otorgadas en 2024 y 2025, cuál fue el verdadero alcance de los daños ocasionados por el aluvión de enero de 2025 que dejó fuera de servicio a las centrales Nihuil II y III, si funcionaron correctamente los sistemas de emergencia y quién debe asumir la responsabilidad por esas pérdidas.

También cuestionaron la ingeniería jurídica y administrativa del proceso, que contempla el traspaso transitorio del complejo a Hidroelectricidad Mendocina S.A. (Hemesa), empresa estatal creada para recibir los bienes concesionados, antes de avanzar con un nuevo esquema de concesión por 30 años.

Emir Félix, actual presidente del PJ mendocino, dijo que hay más dudas que certezas con respecto al proceso que inició el Gobierno para concesionar la operación de Los Nihuiles.

"Es todo un proceso muy complejo, y el PJ quiere poner blanco sobre negro, creemos que falta información. Nuestros legisladores han hecho los pedidos de informe y no han sido respondidos", afirmó Félix.

Según explicó, el partido aguardará el tratamiento legislativo del proyecto que el Gobierno enviará al Senado. Recién después de ese debate, y en función de la información que obtengan -o no- sus legisladores, el justicialismo definirá una posición institucional.

Difonso advirtió sobre la pérdida de control provincial

Desde otro sector de la oposición, el diputado Jorge Difonso sostuvo que la decisión del Gobierno abre un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la administración de un recurso estratégico como el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.

Jorge Difonso, integrante del bloque Unión Mendocina, también pidió aclaraciones al gobierno de Alfredo Cornejo.

En un documento difundido este viernes, el legislador afirmó que la operación implica resignar el último espacio de control provincial sobre el sistema y expresó dudas respecto de la situación de la represa que permanecen fuera de servicio, el futuro de las regalías y el beneficio que obtendrá Mendoza con la nueva concesión.

También advirtió sobre el impacto que esa decisión podría tener en la capacidad de la provincia para intervenir sobre un activo considerado estratégico.

Treinta años de concesión de Los Nihuiles y dos prórrogas

Los Nihuiles quedaron fuera de servicio luego de un aluvión ocurrido en enero de 2025. Gentileza Matías Pascualetti

La operación del complejo Los Nihuiles estuvo durante tres décadas en manos de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (Hinisa), controlada por Pampa Energía, cuya concesión original venció el 31 de mayo de 2024.

Tras ese vencimiento, el Gobierno provincial otorgó una primera prórroga por un año y, posteriormente, una segunda extensión que concluyó este 31 de julio de 2026, cuando Mendoza recuperó formalmente la posesión de los bienes a través de Hemesa.

Mientras tanto, dos de las cuatro centrales permanecen fuera de servicio desde el aluvión ocurrido en enero de 2025 y su recuperación demandará una inversión millonaria que deberá afrontar el futuro concesionario.