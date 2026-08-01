La decisión del Gobierno de Mendoza de avanzar con una nueva concesión para la operación del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles comenzó a generar las primeras repercusiones políticas. Mientras el Ejecutivo prepara el envío a la Legislatura del proyecto vinculado al nuevo esquema de administración, desde la oposición surgieron cuestionamientos por la información disponible sobre el estado del sistema y el proceso elegido para concretar la operación.
La oposición planteó dudas sobre Los Nihuiles y reclamó respuestas antes de la nueva concesión
La oposición legislativa al Gobierno provincial cuestionó la falta de información sobre el complejo hidroeléctrico y la venta de las acciones
El presidente del PJ mendocino, Emir Félix, aseguró que el partido aún no fijará una postura definitiva porque primero espera conocer la información que el Gobierno no ha respondido a través de los pedidos de informe presentados por sus legisladores.
En tanto, el diputado Jorge Difonso (Unión Popular-La Unión Mendocina) advirtió que la decisión puede implicar una pérdida de control provincial sobre un recurso estratégico.
El PJ espera respuestas antes de definir una postura sobre Los Nihuiles
La posición del Partido Justicialista, según explicó Emir Félix, es de cautela. El dirigente sostuvo que hoy existen más dudas que certezas sobre el proceso impulsado por el Gobierno provincial y que antes de adoptar una postura política consideran necesario acceder a información que, aseguran, todavía no fue aportada.
Entre los interrogantes que plantean figura si Pampa Energía cumplió con las condiciones que justificaron las prórrogas otorgadas en 2024 y 2025, cuál fue el verdadero alcance de los daños ocasionados por el aluvión de enero de 2025 que dejó fuera de servicio a las centrales Nihuil II y III, si funcionaron correctamente los sistemas de emergencia y quién debe asumir la responsabilidad por esas pérdidas.
También cuestionaron la ingeniería jurídica y administrativa del proceso, que contempla el traspaso transitorio del complejo a Hidroelectricidad Mendocina S.A. (Hemesa), empresa estatal creada para recibir los bienes concesionados, antes de avanzar con un nuevo esquema de concesión por 30 años.
"Es todo un proceso muy complejo, y el PJ quiere poner blanco sobre negro, creemos que falta información. Nuestros legisladores han hecho los pedidos de informe y no han sido respondidos", afirmó Félix.
Según explicó, el partido aguardará el tratamiento legislativo del proyecto que el Gobierno enviará al Senado. Recién después de ese debate, y en función de la información que obtengan -o no- sus legisladores, el justicialismo definirá una posición institucional.
Difonso advirtió sobre la pérdida de control provincial
Desde otro sector de la oposición, el diputado Jorge Difonso sostuvo que la decisión del Gobierno abre un debate sobre el rol que debe tener el Estado en la administración de un recurso estratégico como el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles.
En un documento difundido este viernes, el legislador afirmó que la operación implica resignar el último espacio de control provincial sobre el sistema y expresó dudas respecto de la situación de la represa que permanecen fuera de servicio, el futuro de las regalías y el beneficio que obtendrá Mendoza con la nueva concesión.
También advirtió sobre el impacto que esa decisión podría tener en la capacidad de la provincia para intervenir sobre un activo considerado estratégico.
Treinta años de concesión de Los Nihuiles y dos prórrogas
La operación del complejo Los Nihuiles estuvo durante tres décadas en manos de Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. (Hinisa), controlada por Pampa Energía, cuya concesión original venció el 31 de mayo de 2024.
Tras ese vencimiento, el Gobierno provincial otorgó una primera prórroga por un año y, posteriormente, una segunda extensión que concluyó este 31 de julio de 2026, cuando Mendoza recuperó formalmente la posesión de los bienes a través de Hemesa.
Mientras tanto, dos de las cuatro centrales permanecen fuera de servicio desde el aluvión ocurrido en enero de 2025 y su recuperación demandará una inversión millonaria que deberá afrontar el futuro concesionario.
En pocas palabras
- Oposición legislativa: cuestiona al Gobierno provincial por falta de información sobre Los Nihuiles.
- PJ cauteloso: Emir Félix espera respuestas a pedidos de informe antes de fijar postura.
- Alerta provincial: Jorge Difonso advirtió sobre posible pérdida de control provincial sobre un recurso estratégico clave para Mendoza.